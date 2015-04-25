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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Сокол
Балтика - Сокол: обзор матча 25 апреля 2015
Балтика
25.04.2015, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 1
Завершен
Сокол
73'
А. Алексеев
63'
А. Коротаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Сокол
90'
+1
Желтая карточка
А. Коротаев
90'
Замена
К. Муллин
️️️️
И. Маркелов
74'
Замена
С. Белоусов
️️️️
А. Дутов
ГОЛ! 1:1!
А. Алексеев
73'
Замена
А. Алексеев
️️️️
А. Карачанаков
68'
63'
ГОЛ! 0:1!
А. Коротаев
Замена
А. Минченков
️️️️
А. Базанов
59'
58'
Замена
И. Бояров
️️️️
Д. Хубаев
51'
Желтая карточка
А. Дутов
46'
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Яковлев
Замена
А. Зюзинс
️️️️
В. Запрудских
46'
Замена
М. Рытов
️️️️
А. Гацко
46'
Желтая карточка
М. Васильев
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
71
Антон Карачанаков
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
17
Андрей Гацко
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
24
Виталий Трубило
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
28
Владислав Габовс
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
36
Андрей Яковлев
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Михаил Рытов
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Сокол
35
Максим Киселев
ВР
2
Александр Серасхов
ПЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Игорь Бояров
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
3-4-1-2
1
Колинько
68
Запрудских
4
Овсиенко
23
Васильев
93
Каленкович
8
Макаренко
23
Ваганов
71
Карачанаков
90
Безлихотнов
11
Базанов
17
Гацко
3-3-2-1-1
16
Федоров
20
Столяренко
29
Горбатюк
28
Габовс
27
Молодцов
66
Дутов
24
Трубило
36
Яковлев
2
Хубаев
88
Маркелов
11
Дегтярев
71
Карачанаков
22
Алексеев
22
Алексеев
71
Карачанаков
17
Гацко
4
Рытов
4
Рытов
17
Гацко
68
Запрудских
17
Зюзинс
17
Зюзинс
68
Запрудских
11
Базанов
10
Минченков
10
Минченков
11
Базанов
2
Хубаев
19
Бояров
19
Бояров
2
Хубаев
66
Дутов
7
Белоусов
7
Белоусов
66
Дутов
36
Яковлев
24
Коротаев
24
Коротаев
36
Яковлев
88
Маркелов
9
Муллин
9
Муллин
88
Маркелов
Остались в запасе
Балтика
Сокол
88
Гиорги Шелия
ВР
94
Георгий Нуров
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
2
Александр Серасхов
ПЗ
35
Максим Киселев
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
94
Георгий Нуров
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
35
Максим Киселев
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Балтика - Сокол
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
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2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Балтика
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