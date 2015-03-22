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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Балтика
Енисей - Балтика: обзор матча 22 марта 2015
Енисей
22.03.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
8'
А. Базанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Балтика
88'
Замена
А. Гацко
️️️️
С. Ваганов
82'
Замена
А. Минченков
️️️️
А. Базанов
Замена
А. Исаев
️️️️
О. Лайзанс
79'
Замена
А. Алиев
️️️️
В. Чадов
74'
72'
Замена
А. Алексеев
️️️️
А. Зюзинс
72'
Замена
В. Запрудских
️️️️
Н. Безлихотнов
61'
Желтая карточка
А. Базанов
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
А. Харитонов
57'
Замена
Е. Марков
️️️️
В. Галыш
46'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Базанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
4-4-1-1
79
Плотников
19
Гарбуз
18
Марущак
80
Качан
35
Гультяев
83
Харитонов
8
Мануковский
14
Лайзанс
9
Лешонок
88
Галыш
15
Чадов
3-5-1-1
88
Шелия
4
Рытов
39
Цуканов
23
Васильев
8
Макаренко
23
Ваганов
17
Зюзинс
9
Шуленин
93
Каленкович
90
Безлихотнов
11
Базанов
14
Лайзанс
10
Исаев
10
Исаев
14
Лайзанс
15
Чадов
10
Алиев
10
Алиев
15
Чадов
83
Харитонов
23
Лескано
23
Лескано
83
Харитонов
88
Галыш
20
Марков
20
Марков
88
Галыш
90
Безлихотнов
68
Запрудских
68
Запрудских
90
Безлихотнов
17
Зюзинс
22
Алексеев
22
Алексеев
17
Зюзинс
11
Базанов
10
Минченков
10
Минченков
11
Базанов
23
Ваганов
17
Гацко
17
Гацко
23
Ваганов
Остались в запасе
Енисей
Балтика
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
8
Егор Иванов
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
1
Александр Колинько
ВР
15
Максим Скавыш
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
8
Егор Иванов
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Колинько
ВР
15
Максим Скавыш
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Енисей - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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