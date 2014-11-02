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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Балтика
Cибирь - Балтика: обзор матча 02 ноября 2014
Cибирь
02.11.2014, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 0
Завершен
Балтика
58'
М. Астафьев
75'
М. Маркосов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Балтика
87'
Замена
Е. Бутаков
️️️️
Д. Зинович
Замена
Д. Скороходов
️️️️
А. Гладышев
85'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
И. Нагибин
77'
75'
Замена
И. Гелоян
️️️️
В. Запрудских
ГОЛ! 2:0!
М. Маркосов
75'
Желтая карточка
М. Астафьев
70'
ГОЛ! 1:0!
М. Астафьев
58'
53'
Желтая карточка
А. Алексеев
49'
Желтая карточка
А. Минченков
46'
Замена
А. Минченков
️️️️
Е. Овсиенко
Замена
М. Маркосов
️️️️
М. Житнев
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
4-5-1
22
Цыган
59
Иванов
4
Выходил
17
Бухряков
34
Маргасов
5
Гладышев
37
Чеботару
6
Свежов
9
Нагибин
4
Астафьев
99
Житнев
3-2-3-1
88
Шелия
3
Плопа
4
Овсиенко
23
Васильев
4
Рытов
68
Запрудских
93
Каленкович
17
Зюзинс
38
Зинович
22
Алексеев
5
Гладышев
32
Скороходов
32
Скороходов
5
Гладышев
9
Нагибин
52
Зиновьев
52
Зиновьев
9
Нагибин
99
Житнев
9
Маркосов
9
Маркосов
99
Житнев
38
Зинович
24
Бутаков
24
Бутаков
38
Зинович
68
Запрудских
10
Гелоян
10
Гелоян
68
Запрудских
4
Овсиенко
10
Минченков
10
Минченков
4
Овсиенко
Остались в запасе
Cибирь
Балтика
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
7
Роман Беляев
ЦФ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
7
Роман Беляев
ЦФ
Остались в запасе
99
Тофик Кадимов
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Cибирь - Балтика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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Cибирь
Балтика
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