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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Волга
Балтика - Волга: обзор матча 27 июля 2014
Балтика
27.07.2014, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
2 : 1
Завершен
Волга
69'
А. Зюзинс (П)
88'
А. Минченков
26'
И. Кухарчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Волга
Замена
А. Гацко
️️️️
А. Зюзинс
90'
ГОЛ! 2:1!
А. Минченков
88'
87'
Желтая карточка
Леандро
85'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Шуленин
Замена
И. Гелоян
️️️️
М. Плопа
81'
77'
Замена
А. Миносян
️️️️
А. Саркисов
Замена
А. Минченков
️️️️
В. Запрудских
71'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Зюзинс
69'
58'
Замена
М. Уридия
️️️️
А. Козлов
46'
Замена
Леандро
️️️️
И. Джалилов
Замена
М. Скавыш
️️️️
А. Панюков
46'
26'
ГОЛ! 0:1!
И. Кухарчук
22'
Желтая карточка
А. Шуленин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
10
Илья Петров
ЦП
31
Леандро
ПП
25
Мераби Уридия
ЦФ
3-2-3-1
88
Шелия
39
Цуканов
3
Плопа
4
Овсиенко
23
Васильев
89
Стоцкий
93
Каленкович
17
Зюзинс
38
Зинович
11
Панюков
4-3-1-2
27
Комаров
3
Джалилов
66
Жестоков
24
Польчак
6
Полянин
15
Маляка
9
Шуленин
11
Концедалов
44
Кухарчук
11
Саркисов
32
Козлов
3
Плопа
10
Гелоян
10
Гелоян
3
Плопа
17
Зюзинс
17
Гацко
17
Гацко
17
Зюзинс
68
Запрудских
10
Минченков
10
Минченков
68
Запрудских
11
Панюков
15
Скавыш
15
Скавыш
11
Панюков
32
Козлов
25
Уридия
25
Уридия
32
Козлов
11
Саркисов
7
Миносян
7
Миносян
11
Саркисов
9
Шуленин
10
Петров
10
Петров
9
Шуленин
3
Джалилов
31
Леандро
31
Леандро
3
Джалилов
Остались в запасе
Балтика
Волга
99
Тофик Кадимов
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
Остались в запасе
99
Тофик Кадимов
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Балтика - Волга
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Балтика
Новости команд
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