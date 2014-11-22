Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Волгарь
Балтика - Волгарь: обзор матча 22 ноября 2014
Балтика
22.11.2014, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
0 : 0
Завершен
Волгарь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Волгарь
Замена
А. Васянович
️️️️
В. Каленкович
90'
86'
Замена
Р. Газзаев
️️️️
А. Алхазов
79'
Замена
А. Догузов
️️️️
А. Коломийченко
73'
Желтая карточка
А. Коломийченко
Замена
А. Гацко
️️️️
А. Алексеев
72'
70'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
Т. Букия
61'
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
Х. Байрамян
40'
Желтая карточка
С. Терехов
24'
Желтая карточка
А. Жиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
10
Темури Букия
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
2
Аслан Догузов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Колинько
39
Цуканов
23
Васильев
3
Плопа
4
Рытов
89
Стоцкий
93
Каленкович
17
Зюзинс
38
Зинович
10
Гелоян
22
Алексеев
4-4-1-1
88
Сикач
7
Зураев
2
Жиров
71
Денисов
32
Терехов
10
Букия
33
Кренделев
11
Петрович
15
Коломийченко
19
Байрамян
13
Алхазов
93
Каленкович
30
Васянович
30
Васянович
93
Каленкович
22
Алексеев
17
Гацко
17
Гацко
22
Алексеев
15
Коломийченко
2
Догузов
2
Догузов
15
Коломийченко
10
Букия
9
Веркашанский
9
Веркашанский
10
Букия
13
Алхазов
10
Газзаев
10
Газзаев
13
Алхазов
19
Байрамян
10
Лукьяновс
10
Лукьяновс
19
Байрамян
Остались в запасе
Балтика
Волгарь
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
88
Руслан Болов
ЦФ
Остались в запасе
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
10
Александр Минченков
ЦФ
Остались в запасе
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Балтика - Волгарь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика
Волгарь
Генич знает, почему «Балтика» деградирует при Талалаеве
Вчера, 12:21
11
Нигматуллин отреагировал на слова Латышонка, что он может жить на 30 тысяч в месяц
14 ноября
3
Талалаев на два дня выпадает из жизни после поражений
14 ноября
5
Босс «Балтики» ответил на вопрос об изменениях в поведении Талалаева
13 ноября
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
13 ноября
3
Генич знает, почему «Балтика» деградирует при Талалаеве
Вчера, 12:21
11
Нигматуллин отреагировал на слова Латышонка, что он может жить на 30 тысяч в месяц
14 ноября
3
Талалаев на два дня выпадает из жизни после поражений
14 ноября
5
Босс «Балтики» ответил на вопрос об изменениях в поведении Талалаева
13 ноября
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
13 ноября
3
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+