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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Балтика
Шинник - Балтика: обзор матча 06 июля 2014
Шинник
06.07.2014, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 1
Завершен
Балтика
21'
И. Горбатенко
39'
И. Горбатенко
57'
А. Минченков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Балтика
84'
Замена
С. Цуканов
️️️️
В. Каленкович
Замена
Л. Родионов
️️️️
П. Деобальд
83'
70'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
69'
Замена
А. Алексеев
️️️️
М. Скавыш
62'
Замена
Т. Кадимов
️️️️
А. Минченков
Желтая карточка
Е. Стешин
57'
57'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Минченков
51'
Замена
В. Запрудских
️️️️
А. Васянович
ГОЛ! 2:0!
И. Горбатенко
39'
ГОЛ! 1:0!
И. Горбатенко
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
92
Артем Щадин
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
57
Павел Деобальд
АП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Шинник
77
Леонид Родионов
ЦП
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Малышев
33
Гапон
76
Стешин
21
Катынсус
2
Ндри
97
Ятченко
10
Корытько
92
Щадин
57
Деобальд
23
Горбатенко
81
Низамутдинов
3-2-3-2
1
Колинько
3
Плопа
4
Овсиенко
23
Васильев
30
Васянович
89
Стоцкий
38
Зинович
17
Зюзинс
93
Каленкович
10
Минченков
15
Скавыш
57
Деобальд
77
Родионов
77
Родионов
57
Деобальд
30
Васянович
68
Запрудских
68
Запрудских
30
Васянович
15
Скавыш
22
Алексеев
22
Алексеев
15
Скавыш
10
Минченков
99
Кадимов
99
Кадимов
10
Минченков
93
Каленкович
39
Цуканов
39
Цуканов
93
Каленкович
Остались в запасе
Шинник
Балтика
Главный тренер
Александр Побегалов
88
Гиорги Шелия
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Шинник - Балтика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Шинник
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