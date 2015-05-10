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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Тосно
Балтика - Тосно: обзор матча 10 мая 2015
Балтика
10.05.2015, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
0 : 2
Завершен
Тосно
39'
К. Берхамов (П)
90+2'
А. Радченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Тосно
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Радченко
90'
+1
Желтая карточка
С. Нарубин
Замена
А. Субботин
️️️️
Н. Безлихотнов
90'
+1
90'
Замена
М. Султонов
️️️️
М. Астафьев
Желтая карточка
А. Колинько
87'
78'
Вторая желтая
М. Ковальчик
72'
Замена
В. Романенко
️️️️
С. Прокофьев
Замена
М. Скавыш
️️️️
М. Рытов
70'
69'
Желтая карточка
С. Прокофьев
67'
Замена
А. Радченко
️️️️
Б. Хадарцев
60'
Замена
А. Пазин
️️️️
А. Фатуллаев
56'
Желтая карточка
М. Ковальчик
Желтая карточка
С. Цуканов
51'
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
50'
Замена
А. Базанов
️️️️
А. Минченков
46'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
А. Алексеев
46'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Берхамов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Тосно
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Тосно
1
Алексей Дугнист
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
3-4-1-2
1
Колинько
4
Овсиенко
39
Цуканов
4
Рытов
93
Каленкович
23
Ваганов
8
Макаренко
9
Шуленин
90
Безлихотнов
10
Минченков
22
Алексеев
3-1-4-1-1
42
Нарубин
5
Ковальчик
25
Смирнов
3
Зайцев
15
Фатуллаев
4
Астафьев
3
Тетрашвили
7
Берхамов
23
Причиненко
10
Хадарцев
11
Прокофьев
22
Алексеев
17
Зюзинс
17
Зюзинс
22
Алексеев
4
Рытов
15
Скавыш
15
Скавыш
4
Рытов
90
Безлихотнов
9
Субботин
9
Субботин
90
Безлихотнов
10
Минченков
11
Базанов
11
Базанов
10
Минченков
4
Астафьев
28
Султонов
28
Султонов
4
Астафьев
11
Прокофьев
77
Романенко
77
Романенко
11
Прокофьев
15
Фатуллаев
11
Пазин
11
Пазин
15
Фатуллаев
10
Хадарцев
27
Радченко
27
Радченко
10
Хадарцев
Остались в запасе
Балтика
Тосно
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
1
Алексей Дугнист
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Дугнист
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Балтика - Тосно
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Балтика
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