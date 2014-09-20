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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Балтика
СКА-Хабаровск - Балтика: обзор матча 20 сентября 2014
СКА-Хабаровск
20.09.2014, суббота, 09:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
2 : 0
Завершен
Балтика
47'
Г. Гогуа (П)
86'
Н. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Балтика
90'
Желтая карточка
А. Минченков
Замена
М. Трусевич
️️️️
В. Никифоров
88'
ГОЛ! 2:0!
Н. Жуниор
86'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
А. Гайдаш
83'
75'
Желтая карточка
Д. Зинович
74'
Замена
Т. Кадимов
️️️️
В. Запрудских
Замена
Н. Жуниор
️️️️
К. Аладашвили
70'
Замена
Д. Чалов
️️️️
В. Плетин
70'
56'
Замена
А. Минченков
️️️️
В. Каленкович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Гогуа
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
90
Андрей Гайдаш
ПП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
11
Натан Жуниор
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
3-2-5
40
Козорез
10
Никифоров
11
Аладашвили
3
Удалый
85
Попов
5
Купчин
7
Гогуа
90
Гайдаш
13
Замалиев
19
Плетин
4
Рухаиа
3-2-3-1
1
Колинько
39
Цуканов
3
Плопа
4
Овсиенко
89
Стоцкий
23
Васильев
93
Каленкович
17
Зюзинс
38
Зинович
10
Гелоян
19
Плетин
4
Чалов
4
Чалов
19
Плетин
10
Никифоров
30
Трусевич
30
Трусевич
10
Никифоров
11
Аладашвили
11
Натан Жуниор
11
Натан Жуниор
11
Аладашвили
90
Гайдаш
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
90
Гайдаш
68
Запрудских
99
Кадимов
99
Кадимов
68
Запрудских
93
Каленкович
10
Минченков
10
Минченков
93
Каленкович
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Балтика
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
16
Александр Агапов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
22
Алексей Алексеев
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
16
Александр Агапов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Остались в запасе
22
Алексей Алексеев
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча СКА-Хабаровск - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Юность
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