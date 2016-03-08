Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джей Спиринг - статистика

Завершил карьеру
25 ноября 1988 (37), Уоллосей
#8 | Полузащитник
168 см | 80 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
22
2
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Болтон
2 : 2
08.03.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
83'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Лидс
2 : 1
05.03.2016
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Болтон
1 : 2
27.02.2016
Бернли
1' - 89'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
23.02.2016
Болтон
1' - 84'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Болтон
1 : 1
20.02.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Брайтон
3 : 2
13.02.2016
Болтон
1' - 89'
52'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Болтон
2 : 1
06.02.2016
Ротерхэм
1' - 90'
2'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Вулверхэмптон
2 : 2
02.02.2016
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Болтон
3 : 1
23.01.2016
Милтон Кинс Донс
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
16.01.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
12.01.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Болтон
0 : 2
02.01.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Болтон
1 : 0
28.12.2015
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ротерхэм
4 : 0
26.12.2015
Болтон
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Болтон
2 : 2
19.12.2015
Фулхэм
1' - 75'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Чарльтон
2 : 2
15.12.2015
Болтон
1' - 90'
70'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Халл Сити
1 : 0
12.12.2015
Болтон
45' - 90'
81'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Болтон
2 : 3
05.12.2015
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Болтон
1 : 1
30.11.2015
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Рединг
2 : 1
21.11.2015
Болтон
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
0 : 0
07.11.2015
Бристоль Сити
1' - 90'
85'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
03.11.2015
Болтон
1' - 79'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
0 : 0
31.10.2015
Болтон
1' - 80'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
2 : 0
17.10.2015
Болтон
1' - 36'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 3
03.10.2015
Болтон
64' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Болтон
2 : 2
26.09.2015
Брайтон
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
19.09.2015
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Болтон
0 : 0
15.09.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Болтон
2 : 1
12.09.2015
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
0 : 0
28.08.2015
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Болтон
1 : 1
22.08.2015
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 0
18.08.2015
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Мидлсбро
3 : 0
15.08.2015
Болтон
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Болтон
0 : 0
08.08.2015
Дерби Каунти
1' - 86'
47'
86'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+