Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2007/2008