Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Паоло Кастеллини - статистика

    #7 | Защитник
    Имя Паоло
    Фамилия Кастеллини
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 марта 1979 (43 года)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливорно 15 0 0 5 0
    Сампдория 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2014 1' -58' Ливорно (Ливорно) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    11'
    04.05.2014 78' -90' Удинезе (Удине) 5:3 Ливорно (Ливорно)
    27.04.2014 1' -65' Ливорно (Ливорно) 0:2 Лацио (Рим)
    19.04.2014 1' -90' Милан (Милан) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    13.04.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 2:4 Кьево (Верона)
    07.04.2014 1' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    25'
    31.03.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 2:2 Интер (Милан)
    70'
    26.03.2014 1' -90' Аталанта (Бергамо) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    31'
    22.03.2014 1' -90' Торино (Турин) 3:1 Ливорно (Ливорно)
    16.03.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 2:1 Болонья (Болонья)
    83'
    09.03.2014 1' -81' Сампдория (Генуя) 4:2 Ливорно (Ливорно)
    02.03.2014 90' -90' Ливорно (Ливорно) 1:1 Наполи (Неаполь)
    23.02.2014 1' -46' Ливорно (Ливорно) 2:3 Верона (Верона)
    16.02.2014 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Ливорно (Ливорно)
    09.02.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:1 Дженоа (Генуя)
    02.02.2014 1' -90' Катания (Катания) 3:3 Ливорно (Ливорно)
    26.01.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    01.12.2013 Был в запасе Интер (Милан) 1:1 Сампдория (Генуя)
    30.10.2013 Был в запасе Верона (Верона) 2:0 Сампдория (Генуя)
    26.10.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    20.10.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 1:2 Сампдория (Генуя)
    06.10.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:2 Торино (Турин)
    28.09.2013 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Сампдория (Генуя)
    25.09.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:2 Рома (Рим)
    15.09.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:3 Дженоа (Генуя)
    24.08.2013 83' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Ювентус (Турин)
    90'
    • Читайте нас: 
    11