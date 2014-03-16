|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливорно
|15
|0
|0
|5
|0
|Сампдория
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2014
|1' -58'
|Ливорно (Ливорно)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|11'
|04.05.2014
|78' -90'
|Удинезе (Удине)
|5:3
|Ливорно (Ливорно)
|27.04.2014
|1' -65'
|Ливорно (Ливорно)
|0:2
|Лацио (Рим)
|19.04.2014
|1' -90'
|Милан (Милан)
|3:0
|Ливорно (Ливорно)
|13.04.2014
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|2:4
|Кьево (Верона)
|07.04.2014
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|25'
|31.03.2014
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|2:2
|Интер (Милан)
|70'
|26.03.2014
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|31'
|22.03.2014
|1' -90'
|Торино (Турин)
|3:1
|Ливорно (Ливорно)
|16.03.2014
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|83'
|09.03.2014
|1' -81'
|Сампдория (Генуя)
|4:2
|Ливорно (Ливорно)
|02.03.2014
|90' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|23.02.2014
|1' -46'
|Ливорно (Ливорно)
|2:3
|Верона (Верона)
|16.02.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Ливорно (Ливорно)
|09.02.2014
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|02.02.2014
|1' -90'
|Катания (Катания)
|3:3
|Ливорно (Ливорно)
|26.01.2014
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|01.12.2013
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|30.10.2013
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|26.10.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|20.10.2013
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|06.10.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Торино (Турин)
|28.09.2013
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|25.09.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Рома (Рим)
|15.09.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Дженоа (Генуя)
|24.08.2013
|83' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|90'