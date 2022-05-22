Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Atabey Çiçek - статистика

#99 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбул Башакшехир
9
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
22.05.2022
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 37 тур
Гиресунспор
1 : 1
15.05.2022
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Касымпаша
2 : 3
30.04.2022
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
24.04.2022
Хатайспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Алтай
1 : 1
16.04.2022
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Сивасспор
0 : 2
10.04.2022
Истанбул Башакшехир
85' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
04.04.2022
Йени Малатьяспор
64' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Адана Демирспор
2 : 1
19.03.2022
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Бешикташ
2 : 2
07.03.2022
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 2
26.02.2022
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
22.02.2022
Коньяспор
77' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
12.02.2022
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Фенербахче
0 : 1
05.02.2022
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 2
22.01.2022
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Аланьяспор
1 : 1
08.01.2022
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Трабзонспор
0 : 0
25.12.2021
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
21.12.2021
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Галатасарай
1 : 1
18.12.2021
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
11.12.2021
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Хатайспор
0 : 3
05.12.2021
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
26.11.2021
Алтай
89' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
20.11.2021
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
06.11.2021
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 2
15.10.2021
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Карагюмрюк
3 : 1
01.10.2021
Истанбул Башакшехир
70' - 90'
84'
Турция. Суперлига, 7 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
26.09.2021
Ризеспор
80' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
1 : 0
22.09.2021
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
19.09.2021
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 1
12.09.2021
Истанбул Башакшехир
87' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
28.08.2021
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Коньяспор
2 : 1
22.08.2021
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
15.08.2021
Аланьяспор
90' - 90'
Главные новости
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
2
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
1
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
7
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
8
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
5
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+