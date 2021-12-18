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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Истанбул Башакшехир
Галатасарай - Истанбул Башакшехир: обзор матча 18 декабря 2021
Галатасарай
18.12.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
87'
М. Мохамед
20'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Истанбул Башакшехир
90'
+9
Желтая карточка
М. Зенгезер
90'
+7
Замена
А. Епуряну
️️️️
Э. Вишча
Желтая карточка
А. Чикелдэу
90'
+6
90'
+5
Вторая желтая
Л. Дуарте
90'
+5
Желтая карточка
Л. Дуарте
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Гульбрандсен
87'
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
ГОЛ! 1:1!
М. Мохамед
Пас отдал
А. Чикелдэу
87'
Замена
Р. Бабел
️️️️
К. Актюркоглу
84'
78'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Т. Чигерчи
78'
Замена
Л. Лима
️️️️
Х. Али Калдырым
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
С. Фегули
66'
Замена
О. Джаглаян
️️️️
Д. Йедлин
66'
Замена
М. Мохамед
️️️️
М. Дианье
65'
Замена
О. Байрам
️️️️
П. ван Анхолт
65'
53'
Замена
Ж. Кайсара
️️️️
О. Али Саинер
53'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Н. Шадли
35'
Желтая карточка
Н. Шадли
Желтая карточка
Д. Йедлин
30'
Желтая карточка
Маркао
23'
Желтая карточка
К. Актюркоглу
21'
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Х. Али Калдырым
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Истанбул Башакшехир
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кипе
15
ван Анхолт
25
Нельссон
2
Йедлин
23
Маркао
8
Фегули
20
Чикелдэу
10
Кутлу
7
Актюркоглу
80
Морутан
45
Дианье
3-1-3-1-3
3
Дуарте
33
Али Калдырым
21
Текдемир
38
Чигерчи
89
Шадли
55
Ндайшими
19
Озкан
10
Вишча
42
Саинер
77
Окака-Чука
16
Зенгезер
15
ван Анхолт
18
Байрам
18
Байрам
15
ван Анхолт
2
Йедлин
17
Джаглаян
17
Джаглаян
2
Йедлин
45
Дианье
42
Мохамед
42
Мохамед
45
Дианье
8
Фегули
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
8
Фегули
7
Актюркоглу
8
Бабел
8
Бабел
7
Актюркоглу
10
Вишча
24
Епуряну
24
Епуряну
10
Вишча
42
Саинер
80
Кайсара
80
Кайсара
42
Саинер
33
Али Калдырым
6
Лима
6
Лима
33
Али Калдырым
38
Чигерчи
9
Алексич
9
Алексич
38
Чигерчи
89
Шадли
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
89
Шадли
Остались в запасе
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
99
Фатих Озтюрк
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Галатасарай - Истанбул Башакшехир
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
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