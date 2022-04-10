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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Истанбул Башакшехир
Сивасспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 10 апреля 2022
Сивасспор
10.04.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
3'
Д. Гутас (АГ)
60'
Д. Тюрук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Истанбул Башакшехир
90'
+2
Желтая карточка
А. Епуряну
Замена
Э. Йигитер
️️️️
Х. Арслан
88'
86'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Д. Тюрук
85'
Замена
Пицци
️️️️
М. Текдемир
85'
Замена
A. Çiçek
️️️️
С. Окака-Чука
Замена
S. Yilmaz
️️️️
А. Огуз
77'
Замена
М. Конате
️️️️
Ф. Файр
77'
75'
Замена
С. Учан
️️️️
Д. Алексич
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
Ф. Ульвестад
69'
Желтая карточка
А. Огуз
66'
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тюрук
Пас отдал
С. Окака-Чука
59'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Трезеге
54'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
Желтая карточка
У. Чифтци
38'
28'
Желтая карточка
М. Текдемир
3'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Гутас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Истанбул Башакшехир
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
28
Emre Karaal
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
21
Пицци
АП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
4-3-3
35
Вурал
3
Чифтци
2
Огуз
88
Османпаша
6
Гутас
37
Арслан
76
Файр
10
Градель
6
Ульвестад
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
3-3-1-1-1
1
Бабакан
6
Лима
9
Алексич
21
Текдемир
80
Кайсара
38
Чигерчи
3
Дуарте
9
Тюрук
7
Трезеге
77
Окака-Чука
37
Арслан
6
Йигитер
6
Йигитер
37
Арслан
6
Ульвестад
20
Кесгин
20
Кесгин
6
Ульвестад
2
Огуз
17
17
2
Огуз
76
Файр
11
Конате
11
Конате
76
Файр
7
Трезеге
7
Гюрлер
7
Гюрлер
7
Трезеге
9
Алексич
48
Учан
48
Учан
9
Алексич
21
Текдемир
21
Пицци
21
Пицци
21
Текдемир
77
Окака-Чука
99
99
77
Окака-Чука
9
Тюрук
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
9
Тюрук
Остались в запасе
Сивасспор
Истанбул Башакшехир
18
Эмре Сатылмыш
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
28
Emre Karaal
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Остались в запасе
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
28
Emre Karaal
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Сивасспор - Истанбул Башакшехир
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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