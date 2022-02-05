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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Истанбул Башакшехир
Фенербахче - Истанбул Башакшехир: обзор матча 05 февраля 2022
Фенербахче
05.02.2022, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
61'
Б. Озкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Истанбул Башакшехир
90'
+2
Замена
А. Епуряну
️️️️
Б. Озкан
Замена
Б. Капачак
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
83'
82'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Н. Шадли
75'
Желтая карточка
Б. Озкан
Замена
С. Дурсун
️️️️
Х. Соса
74'
Желтая карточка
М. Бериша
73'
70'
Желтая карточка
Л. Дуарте
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
М. Креспо
66'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Д. Пелкас
66'
63'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Д. Тюрук
61'
ГОЛ! 0:1!
Б. Озкан
Пас отдал
Н. Шадли
51'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
Замена
О. Туфан
️️️️
И. Кахведжи
46'
39'
Желтая карточка
Д. Тюрук
Желтая карточка
Б. Эзер
38'
Желтая карточка
М. Креспо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
11
Озан Туфан
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
2
Арда Куртулан
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
30
Эннер Валенсия
ЦФ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Истанбул Башакшехир
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
4-5-1
1
Эзер
3
Мин-Джэ
30
Сангаре
41
Салаи
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
17
Кахведжи
7
Соса
10
Пелкас
19
Креспо
20
Бериша
4-1-4-1
1
Бабакан
80
Кайсара
33
Али Калдырым
9
Алексич
3
Дуарте
38
Чигерчи
55
Ндайшими
9
Тюрук
89
Шадли
19
Озкан
77
Окака-Чука
17
Кахведжи
11
Туфан
11
Туфан
17
Кахведжи
19
Креспо
8
Яндас
8
Яндас
19
Креспо
26
Осайи-Самуэль
17
Капачак
17
Капачак
26
Осайи-Самуэль
7
Соса
19
Дурсун
19
Дурсун
7
Соса
10
Пелкас
30
Валенсия
30
Валенсия
10
Пелкас
19
Озкан
24
Епуряну
24
Епуряну
19
Озкан
9
Тюрук
7
Гюрлер
7
Гюрлер
9
Тюрук
89
Шадли
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
89
Шадли
Остались в запасе
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
54
Эртугрул Четин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
2
Арда Куртулан
ЦФ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
2
Арда Куртулан
ЦФ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Остались в запасе
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Фенербахче - Истанбул Башакшехир
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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