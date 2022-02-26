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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк: обзор матча 26 февраля 2022
Истанбул Башакшехир
26.02.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Карагюмрюк
25'
Трезеге
39'
Ф. Борини
41'
А. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк
89'
Желтая карточка
Л. Мерджан
84'
Замена
Я. Салибу
️️️️
Э. Мор
Желтая карточка
С. Окака-Чука
80'
78'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
Ф. Борини
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Х. Али Калдырым
77'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Трезеге
77'
Желтая карточка
С. Учан
72'
65'
Замена
Л. Мерджан
️️️️
А. Туре
65'
Замена
Я. Карамо
️️️️
А. Муса
Замена
С. Учан
️️️️
Т. Чигерчи
60'
Замена
Н. Шадли
️️️️
С. Гюрлер
60'
54'
Желтая карточка
Д. Эркин
Замена
Д. Алексич
️️️️
Пицци
46'
41'
ГОЛ! 1:2!
А. Муса
Пас отдал
Э. Мор
39'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Борини
Пас отдал
К. Бистрович
ГОЛ! 1:0!
Трезеге
Пас отдал
Пицци
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
21
Пицци
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
6
Лукас Билья
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Истанбул Башакшехир
6
Лукас Лима
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Самед Онур
АП
22
Левент Мерджан
АП
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бабакан
80
Кайсара
24
Епуряну
33
Али Калдырым
3
Дуарте
38
Чигерчи
19
Озкан
7
Гюрлер
7
Трезеге
21
Пицци
77
Окака-Чука
4-1-2-2-2
54
Дурсун
86
Бекароглу
29
Балковец
88
Эркин
7
Туре
6
Билья
8
Бистрович
7
Муса
7
Мор
16
Борини
2
Вивиано
21
Пицци
9
Алексич
9
Алексич
21
Пицци
38
Чигерчи
48
Учан
48
Учан
38
Чигерчи
7
Гюрлер
89
Шадли
89
Шадли
7
Гюрлер
33
Али Калдырым
42
Саинер
42
Саинер
33
Али Калдырым
7
Трезеге
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
7
Трезеге
7
Муса
14
Карамо
14
Карамо
7
Муса
16
Борини
10
Дурмаз
10
Дурмаз
16
Борини
7
Туре
22
Мерджан
22
Мерджан
7
Туре
7
Мор
93
Салибу
93
Салибу
7
Мор
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Карагюмрюк
6
Лукас Лима
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
6
Лукас Лима
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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