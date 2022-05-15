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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Истанбул Башакшехир
Гиресунспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 15 мая 2022
Гиресунспор
15.05.2022, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
72'
А. Перес
45+2'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
А. Перес
90'
+3
Желтая карточка
Х. Билазер
86'
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
У. Найир
83'
82'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
82'
Желтая карточка
Д. Алексич
Желтая карточка
С. Пикинчол
82'
Желтая карточка
Сержио
82'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Ф. Диабате
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Перес
Пас отдал
Шикинью
72'
62'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Б. Озкан
62'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Д. Тюрук
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
С. Окака-Чука
13'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Ф. Гульбрандсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
8
Хамиду Траоре
ОП
8
Флавио
ЦП
22
Шикинью
АП
14
Умут Найир
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
33
Гектан Керют
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
88
Шахин Дик
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
Истанбул Башакшехир
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
21
Пицци
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Пири
18
Явру
35
Пикинчол
25
Перес
77
Билазер
8
Траоре
8
Флавио
70
Сержио
22
Шикинью
34
Диабате
14
Найир
3-3-2-1-1
1
Бабакан
24
Епуряну
6
Лима
21
Текдемир
80
Кайсара
38
Чигерчи
3
Дуарте
9
Тюрук
19
Озкан
7
Трезеге
8
Гульбрандсен
14
Найир
33
Ташдемир
33
Ташдемир
14
Найир
34
Диабате
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
34
Диабате
19
Озкан
9
Алексич
9
Алексич
19
Озкан
9
Тюрук
7
Гюрлер
7
Гюрлер
9
Тюрук
8
Гульбрандсен
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
8
Гульбрандсен
Остались в запасе
Гиресунспор
Истанбул Башакшехир
1
Окан Кочук
ВР
33
Гектан Керют
ВР
88
Шахин Дик
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
Главный тренер
Хакан Келеш
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
21
Пицци
АП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
33
Гектан Керют
ВР
88
Шахин Дик
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
Остались в запасе
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
21
Пицци
АП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Гиресунспор - Истанбул Башакшехир
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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