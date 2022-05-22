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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор: обзор матча 22 мая 2022
Истанбул Башакшехир
22.05.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 38 тур
3 : 1
Завершен
Трабзонспор
11'
С. Окака-Чука
31'
А. Епуряну
42'
С. Гюрлер
59'
Э. Нвакаеме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
Замена
Н. Шадли
️️️️
С. Окака-Чука
90'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Трезеге
90'
83'
Замена
Б. Койта
️️️️
М. Сиопис
Желтая карточка
С. Гюрлер
78'
Замена
С. Учан
️️️️
Д. Алексич
78'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
С. Гюрлер
78'
71'
Замена
Ж. Куасси
️️️️
Э. Вишча
Замена
Б. Озкан
️️️️
Т. Чигерчи
62'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
60'
59'
ГОЛ! 3:1!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
А. Каплан
46'
Замена
Х. Тюркмен
️️️️
В. Уго
46'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
И. Кейбаши
46'
Замена
Джанини
️️️️
Б. Эздемир
ГОЛ! 3:0!
С. Гюрлер
42'
ГОЛ! 2:0!
А. Епуряну
Пас отдал
С. Гюрлер
31'
ГОЛ! 1:0!
С. Окака-Чука
Пас отдал
М. Текдемир
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ОП
24
Дорухан Токез
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Истанбул Башакшехир
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
21
Пицци
АП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Трабзонспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
1
Arda Akbulut
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Бабакан
6
Лима
9
Алексич
21
Текдемир
24
Епуряну
38
Чигерчи
3
Дуарте
7
Гюрлер
7
Трезеге
77
Окака-Чука
3-1-2-2-2
1
Чакир
22
Каплан
14
Уго
12
Кейбаши
3
Эздемир
24
Токез
6
Сиопис
10
Вишча
9
Бакасетас
9
Нвакаеме
14
Корнелиус
7
Трезеге
42
Саинер
42
Саинер
7
Трезеге
38
Чигерчи
19
Озкан
19
Озкан
38
Чигерчи
7
Гюрлер
9
Тюрук
9
Тюрук
7
Гюрлер
9
Алексич
48
Учан
48
Учан
9
Алексич
77
Окака-Чука
89
Шадли
89
Шадли
77
Окака-Чука
12
Кейбаши
10
Эрдоган
10
Эрдоган
12
Кейбаши
14
Уго
4
Тюркмен
4
Тюркмен
14
Уго
10
Вишча
17
Куасси
17
Куасси
10
Вишча
3
Эздемир
21
Джанини
21
Джанини
3
Эздемир
6
Сиопис
55
Койта
55
Койта
6
Сиопис
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
28
Равиль Тагир
ЦЗ
21
Пицци
АП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
1
Arda Akbulut
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
28
Равиль Тагир
ЦЗ
21
Пицци
АП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Остались в запасе
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
1
Arda Akbulut
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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