Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор: обзор матча 28 августа 2021
Истанбул Башакшехир
28.08.2021, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Кайсериспор
4'
М. Тиам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Кайсериспор
90'
+4
Замена
М. Пектемек
️️️️
М. Тиам
Замена
А. Кутуджу
️️️️
М. Текдемир
80'
77'
Замена
М. Кардозу
️️️️
Б. Менса
77'
Замена
О. Булут
️️️️
Р. Дживелек
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Ж. Кайсара
70'
Желтая карточка
О. Али Саинер
66'
62'
Замена
И. Парлак
️️️️
Э. Бассан
54'
Желтая карточка
U. Demirok
46'
Замена
К. Манэ
️️️️
Г. Саздаги
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Р. Тагир
46'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Б. Озкан
46'
Замена
М. Демир
️️️️
Ф. Гульбрандсен
46'
Желтая карточка
Ф. Гульбрандсен
45'
+1
Желтая карточка
Л. Лима
38'
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Тиам
Пас отдал
Э. Бассан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
3
Джозеф Аттама
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Истанбул Башакшехир
75
Эмре Каплан
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Бабакан
3
Дуарте
6
Лима
28
Тагир
21
Текдемир
80
Кайсара
55
Ндайшими
19
Озкан
10
Вишча
8
Гульбрандсен
3-3-4
1
4
Коловециос
15
23
Кароль
9
Тиам
25
Саздаги
43
Менса
28
Дживелек
17
Бассан
12
Акдаг
3
Аттама
28
Тагир
38
Чигерчи
38
Чигерчи
28
Тагир
80
Кайсара
9
Тюрук
9
Тюрук
80
Кайсара
8
Гульбрандсен
9
Демир
9
Демир
8
Гульбрандсен
21
Текдемир
23
Кутуджу
23
Кутуджу
21
Текдемир
19
Озкан
42
Саинер
42
Саинер
19
Озкан
43
Менса
20
Кардозу
20
Кардозу
43
Менса
28
Дживелек
6
Булут
6
Булут
28
Дживелек
17
Бассан
23
Парлак
23
Парлак
17
Бассан
9
Тиам
9
Пектемек
9
Пектемек
9
Тиам
25
Саздаги
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
25
Саздаги
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
75
Эмре Каплан
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
19
Марио Гавранович
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
75
Эмре Каплан
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
19
Марио Гавранович
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Кайсериспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+