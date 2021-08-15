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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор: обзор матча 15 августа 2021
Истанбул Башакшехир
15.08.2021, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Аланьяспор
12'
К. Борха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
Замена
A. Çiçek
️️️️
Л. Лима
90'
87'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Ф. Дьедиу
82'
Замена
J.
️️️️
К. Борха
81'
Замена
A. Ildiz
️️️️
Э. Караджа
72'
Замена
Т. Бингель
️️️️
Д. Кандеяш
Замена
М. Демир
️️️️
Ф. Гульбрандсен
70'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
Д. Алексич
70'
64'
Желтая карточка
М. Сиопис
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Б. Озкан
46'
Замена
Ж. Кайсара
️️️️
О. Али Саинер
38'
30'
Желтая карточка
Давидсон
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Борха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
11
Давидсон
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Истанбул Башакшехир
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
24
Juanfran
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
88
Юсуф Эздемир
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Бабакан
9
Алексич
28
Тагир
3
Дуарте
6
Лима
38
Чигерчи
55
Ндайшими
19
Озкан
10
Вишча
42
Саинер
8
Гульбрандсен
3-5-2
1
Киринтили
19
Милунович
32
Мевля
26
Борха
20
Аксой
6
Сиопис
21
Кандеяш
11
Давидсон
20
Гюнеш
18
Дьедиу
7
Караджа
42
Саинер
80
Кайсара
80
Кайсара
42
Саинер
19
Озкан
9
Тюрук
9
Тюрук
19
Озкан
6
Лима
99
99
6
Лима
8
Гульбрандсен
9
Демир
9
Демир
8
Гульбрандсен
9
Алексич
23
Кутуджу
23
Кутуджу
9
Алексич
26
Борха
24
24
26
Борха
7
Караджа
30
30
7
Караджа
21
Кандеяш
75
Бингель
75
Бингель
21
Кандеяш
18
Дьедиу
10
Бекироглу
10
Бекироглу
18
Дьедиу
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
26
Карлос Понк
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
28
Марафона
ВР
88
Юсуф Эздемир
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
26
Карлос Понк
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Остались в запасе
28
Марафона
ВР
88
Юсуф Эздемир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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