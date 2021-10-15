Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Бешикташ
Истанбул Башакшехир - Бешикташ: обзор матча 15 октября 2021
Истанбул Башакшехир
15.10.2021, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 9 тур
3 : 2
Завершен
Бешикташ
40'
С. Окака-Чука
83'
С. Окака-Чука
85'
Ф. Гульбрандсен
59'
А. Тейшейра
90+1'
М. Батшуайи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Бешикташ
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Батшуайи
Замена
П. Зули
️️️️
М. Текдемир
89'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
Э. Вишча
85'
ГОЛ! 2:1!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Ф. Гульбрандсен
83'
Желтая карточка
В. Бабакан
76'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Д. Тюрук
76'
Замена
Ш. Озбайраклы
️️️️
Ж. Кайсара
76'
70'
Желтая карточка
Н. Уйсал
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Н. Шадли
60'
59'
ГОЛ! 1:1!
А. Тейшейра
Желтая карточка
М. Текдемир
55'
46'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
А. Хатчинсон
46'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
О. Озякуп
46'
Замена
К. Ларин
️️️️
Г. Ялчин
45'
+1
Желтая карточка
В. Розье
ГОЛ! 1:0!
С. Окака-Чука
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
5
Соуза
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Истанбул Башакшехир
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
44
Петер Зули
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
4-4-1-1
1
Бабакан
24
Епуряну
6
Лима
21
Текдемир
80
Кайсара
89
Шадли
19
Озкан
9
Тюрук
55
Ндайшими
10
Вишча
77
Окака-Чука
4-5-1
34
Гюнок
19
Розье
23
Велинтон
33
Йилмаз
21
Вида
18
Геззаль
15
Озякуп
50
Ялчин
5
Соуза
13
Хатчинсон
44
Батшуайи
89
Шадли
38
Чигерчи
38
Чигерчи
89
Шадли
80
Кайсара
2
Озбайраклы
2
Озбайраклы
80
Кайсара
21
Текдемир
44
Зули
44
Зули
21
Текдемир
9
Тюрук
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
9
Тюрук
13
Хатчинсон
20
Уйсал
20
Уйсал
13
Хатчинсон
15
Озякуп
11
Тейшейра
11
Тейшейра
15
Озякуп
50
Ялчин
9
Ларин
9
Ларин
50
Ялчин
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
70
Джан Боздоган
ЦП
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Остались в запасе
70
Джан Боздоган
ЦП
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Бешикташ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+