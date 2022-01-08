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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 08 января 2022
Аланьяспор
08.01.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
14'
Х. Бабакар
45'
Ж. Кайсара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Истанбул Башакшехир
90'
Замена
Л. Лима
️️️️
Х. Али Калдырым
89'
Желтая карточка
Ф. Гульбрандсен
84'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
С. Окака-Чука
Замена
К. Борха
️️️️
Т. Бингель
80'
Желтая карточка
Э. Бекироглу
72'
68'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Б. Озкан
68'
Замена
Н. Шадли
️️️️
А. Епуряну
Желтая карточка
Э. Акбаба
66'
Замена
Э. Акбаба
️️️️
Х. Бабакар
63'
Замена
Л. Фер
️️️️
Ж. Новейш
62'
Красная карточка
У. Гюнеш
55'
45'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Кайсара
41'
Вторая желтая
О. Али Саинер
38'
Желтая карточка
О. Али Саинер
37'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
ГОЛ! 1:0!
Х. Бабакар
Пас отдал
Э. Караджа
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
11
Давидсон
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Истанбул Башакшехир
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
1
Серкан Киринтили
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
8
Лерой Фер
ОП
8
Эмре Акбаба
ЦП
88
Юсуф Эздемир
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
28
Emre Karaal
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
2-4-4
28
Марафона
23
Байир
24
20
Аксой
11
Давидсон
20
Гюнеш
7
Новейш
7
Караджа
15
Бабакар
10
Бекироглу
75
Бингель
3-2-3-3
3
Дуарте
33
Али Калдырым
21
Текдемир
80
Кайсара
24
Епуряну
9
Тюрук
55
Ндайшими
19
Озкан
16
Зенгезер
42
Саинер
77
Окака-Чука
75
Бингель
26
Борха
26
Борха
75
Бингель
7
Новейш
8
Фер
8
Фер
7
Новейш
15
Бабакар
8
Акбаба
8
Акбаба
15
Бабакар
33
Али Калдырым
6
Лима
6
Лима
33
Али Калдырым
19
Озкан
9
Алексич
9
Алексич
19
Озкан
24
Епуряну
89
Шадли
89
Шадли
24
Епуряну
77
Окака-Чука
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Аланьяспор
Истанбул Башакшехир
99
Юсуф Карагез
ВР
1
Серкан Киринтили
ВР
88
Юсуф Эздемир
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
1
Волкан Бабакан
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
28
Emre Karaal
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
1
Серкан Киринтили
ВР
88
Юсуф Эздемир
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
28
Emre Karaal
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Аланьяспор - Истанбул Башакшехир
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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