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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Сивасспор
Истанбул Башакшехир - Сивасспор: обзор матча 20 ноября 2021
Истанбул Башакшехир
20.11.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Сивасспор
17'
Ф. Гульбрандсен
24'
М. Текдемир
59'
П. Энрике (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Сивасспор
90'
+3
Замена
С. Камара
️️️️
Ф. Ульвестад
Желтая карточка
Л. Дуарте
90'
+2
90'
Замена
️️️️
П. Энрике
89'
Желтая карточка
К. Атакан Кесгин
Замена
П. Зули
️️️️
М. Текдемир
79'
Желтая карточка
Н. Шадли
78'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
74'
Замена
Л. Лима
️️️️
Х. Али Калдырым
73'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Ф. Гульбрандсен
73'
71'
Желтая карточка
Д. Гутас
66'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
О. Кайоде
Замена
Ж. Кайсара
️️️️
Б. Озкан
61'
59'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Энрике
46'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
А. Огуз
46'
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
Х. Арслан
Желтая карточка
О. Али Саинер
43'
ГОЛ! 2:0!
М. Текдемир
Пас отдал
Н. Шадли
24'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
С. Окака-Чука
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Истанбул Башакшехир
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
3-1-3-3
1
Бабакан
33
Али Калдырым
3
Дуарте
21
Текдемир
38
Чигерчи
19
Озкан
55
Ндайшими
89
Шадли
42
Саинер
8
Гульбрандсен
77
Окака-Чука
4-4-2
35
Вурал
6
Гутас
88
Османпаша
58
Эрдал
2
Огуз
37
Арслан
76
Файр
7
Энрике
10
Градель
6
Ульвестад
80
Кайоде
8
Гульбрандсен
9
Алексич
9
Алексич
8
Гульбрандсен
33
Али Калдырым
6
Лима
6
Лима
33
Али Калдырым
19
Озкан
80
Кайсара
80
Кайсара
19
Озкан
21
Текдемир
44
Зули
44
Зули
21
Текдемир
6
Ульвестад
14
Камара
14
Камара
6
Ульвестад
37
Арслан
20
Кесгин
20
Кесгин
37
Арслан
2
Огуз
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
2
Огуз
80
Кайоде
90
Джеймс
90
Джеймс
80
Кайоде
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Сивасспор
28
Равиль Тагир
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
28
Равиль Тагир
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Сивасспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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