Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир
Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир: обзор матча 01 октября 2021
Карагюмрюк
01.10.2021, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
19'
А. Бертолаччи
30'
А. Бертолаччи
37'
Ю. Балковец
84'
Д. Алексич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир
88'
Замена
Э. Каплан
️️️️
М. Текдемир
84'
ГОЛ! 3:1!
Д. Алексич
Пас отдал
A. Çiçek
Замена
Т. Торун
️️️️
А. Пешич
84'
Замена
К. Фрей
️️️️
А. Муса
84'
83'
Желтая карточка
М. Текдемир
71'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Д. Тюрук
71'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Э. Вишча
70'
Замена
П. Зули
️️️️
К. Понк
70'
Замена
A. Çiçek
️️️️
С. Окака-Чука
Замена
А. Угур
️️️️
А. Бертолаччи
68'
Замена
Ф. Борини
️️️️
Я. Карамо
68'
64'
Желтая карточка
К. Понк
Замена
Э. Эзтюмер
️️️️
Д. Дурмаз
60'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Балковец
Пас отдал
Л. Билья
37'
35'
Желтая карточка
Л. Лима
ГОЛ! 2:0!
А. Бертолаччи
Пас отдал
А. Муса
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Бертолаччи
Пас отдал
А. Пешич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Карагюмрюк
11
Керим Фрей
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
Истанбул Башакшехир
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
98
Дениз Дилмен
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
72
Muhammet Can Yazici
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
4-3-2-2
88
Эркин
86
Бекароглу
87
Жуканович
29
Балковец
91
Бертолаччи
6
Билья
10
Дурмаз
14
Карамо
7
Муса
2
Вивиано
8
Пешич
3-2-3-1-1
1
Бабакан
26
Понк
28
Тагир
21
Текдемир
3
Дуарте
6
Лима
55
Ндайшими
19
Озкан
9
Тюрук
10
Вишча
77
Окака-Чука
7
Муса
11
Фрей
11
Фрей
7
Муса
10
Дурмаз
50
Эзтюмер
50
Эзтюмер
10
Дурмаз
8
Пешич
8
Торун
8
Торун
8
Пешич
14
Карамо
16
Борини
16
Борини
14
Карамо
91
Бертолаччи
77
Угур
77
Угур
91
Бертолаччи
21
Текдемир
75
Каплан
75
Каплан
21
Текдемир
10
Вишча
9
Алексич
9
Алексич
10
Вишча
9
Тюрук
89
Шадли
89
Шадли
9
Тюрук
26
Понк
44
Зули
44
Зули
26
Понк
77
Окака-Чука
99
99
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир
7
Эмре Мор
ПВ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
98
Дениз Дилмен
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
72
Muhammet Can Yazici
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
Остались в запасе
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
98
Дениз Дилмен
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
72
Muhammet Can Yazici
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
Новости команд
Все
Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+