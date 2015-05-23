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Лукас Винтра
Статистика
Лукас Винтра - статистика
Завершил карьеру
5 февраля 1981 (45), Место-Альбрехтице
#26 | Защитник
184 см | 80 кг
Греция | Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
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Лига чемпионов 2012/2013
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Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Чемпионат мира 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Чемпионат Европы 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
27
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
0 : 0
23.05.2015
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
2 : 0
17.05.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
2 : 2
10.05.2015
Атлетико
1' - 120'
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
01.05.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
1 : 0
28.04.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0 : 1
25.04.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
2 : 2
17.04.2015
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Валенсия
3 : 0
13.04.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
1 : 2
07.04.2015
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Альмерия
1 : 4
04.04.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
0 : 1
21.03.2015
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2 : 1
06.03.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
4 : 2
28.02.2015
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Леванте
2 : 1
23.02.2015
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
5 : 0
15.02.2015
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
4 : 1
07.02.2015
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
0 : 2
01.02.2015
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1 : 0
24.01.2015
Леванте
1' - 90'
29'
Испания. Примера, 19 тур
Эльче
1 : 0
18.01.2015
Леванте
1' - 90'
20'
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0 : 0
09.01.2015
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
3 : 1
03.01.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
1 : 1
20.12.2014
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Кордоба
0 : 0
13.12.2014
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 1
08.12.2014
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
2 : 1
29.11.2014
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
2 : 1
23.11.2014
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Севилья
1 : 1
09.11.2014
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
2 : 1
02.11.2014
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эйбар
3 : 3
04.10.2014
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
0 : 2
27.09.2014
Райо Вальекано
15' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Леванте
0 : 5
21.09.2014
Барселона
1' - 41'
41'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
0 : 0
13.09.2014
Леванте
1' - 90'
72'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
3 : 0
30.08.2014
Леванте
1' - 90'
88'
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