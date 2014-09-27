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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Райо Вальекано
Леванте - Райо Вальекано: обзор матча 27 сентября 2014
Леванте
27.09.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 6 тур
0 : 2
Завершен
Райо Вальекано
12'
Л. Баптистао
33'
Л. Баптистао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Райо Вальекано
87'
Желтая карточка
З. Каштру
82'
Замена
Манушу
️️️️
Л. Баптистао
Желтая карточка
П. Диоп
78'
77'
Замена
Х. Перейра
️️️️
А. Буэно
68'
Пенальти не реализован!
А. Буэно
59'
Замена
Х. Акино
️️️️
Г. Какута
57'
Желтая карточка
Г. Какута
48'
Желтая карточка
Р. Баэна
Замена
В. Перес
️️️️
Ж. Симао
46'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Д. Баррал
46'
Желтая карточка
Ж. Симао
37'
33'
ГОЛ! 0:2!
Л. Баптистао
Пас отдал
Э. Инсуа
Желтая карточка
Э. Родас
28'
Замена
Л. Винтра
️️️️
А. Гарсия
15'
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Баптистао
Пас отдал
Р. Трасоррас
Желтая карточка
Д. Наварро
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
7
Лика
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
26
Лукас Винтра
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Манушу
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
4-1-2-1-2
88
Хесус Фернандес
3
Гарсия
5
Родас
4
Наварро
19
Лопес
18
Диоп
23
Симао
23
Иваншиц
14
Гарсия
18
Баррал
11
Касадесус
4-3-1-2
25
Тоньо
2
Инсуа
2
Тито
83
Зе Каштру
30
Ба
7
Лика
10
Трасоррас
15
Баэна
5
Какута
12
Баптистао
19
Буэно
3
Гарсия
26
Винтра
26
Винтра
3
Гарсия
23
Симао
20
Перес
20
Перес
23
Симао
18
Баррал
25
Моралес
25
Моралес
18
Баррал
5
Какута
20
Акино
20
Акино
5
Какута
12
Баптистао
9
Манушу
9
Манушу
12
Баптистао
19
Буэно
9
Перейра
9
Перейра
19
Буэно
Остались в запасе
Леванте
Райо Вальекано
13
Диего Мариньо
ВР
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Давид Кобеньо
ВР
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Леванте - Райо Вальекано
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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