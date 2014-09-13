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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Леванте
Малага - Леванте: обзор матча 13 сентября 2014
Малага
13.09.2014, суббота, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 0
Завершен
Леванте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Леванте
Замена
Саму
️️️️
Хуанми
83'
80'
Замена
В. Касадесус
️️️️
Ж. Ксуметра
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Р. Орта
74'
72'
Желтая карточка
Л. Винтра
Желтая карточка
Ресио
68'
64'
Замена
Э. Родас
️️️️
М. Сиссоко
57'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Р. Мартинс
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Л. Альберто
55'
50'
Желтая карточка
Р. Мартинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
36
Ресио
ЦП
18
Луис Альберто
АП
7
Хуанми
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Виктор Перес
ОП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
10
Хуанпи
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-2-2-2
13
Камени
16
Росалес
3
Велигтон
20
Санчес
5
Антунеш
4
Камачо
36
Ресио
21
Орта
18
Альберто
24
Санта Крус
7
Хуанми
3-1-4-2
88
Хесус Фернандес
19
Лопес
26
Винтра
3
Гарсия
20
Перес
17
Ксуметра
23
Симао
6
Камараса
22
Сиссоко
25
Моралес
9
Мартинс
7
Хуанми
14
Саму
14
Саму
7
Хуанми
21
Орта
70
Кастильехо
70
Кастильехо
21
Орта
18
Альберто
39
Амрабат
39
Амрабат
18
Альберто
22
Сиссоко
5
Родас
5
Родас
22
Сиссоко
17
Ксуметра
11
Касадесус
11
Касадесус
17
Ксуметра
9
Мартинс
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
9
Мартинс
Остались в запасе
Малага
Леванте
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
23
Андреас Иваншиц
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
23
Андреас Иваншиц
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Малага - Леванте
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Ла Росаледа
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