Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Леванте
Атлетик - Леванте: обзор матча 30 августа 2014
Атлетик
30.08.2014, суббота, 21:00
Испания. Примера, 2 тур
3 : 0
Завершен
Леванте
32'
А. Адурис
51'
А. Итурраспе
76'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Леванте
88'
Желтая карточка
Л. Винтра
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
И. Гомес
79'
Замена
К. Гурпеги
️️️️
М. Рико
76'
ГОЛ! 3:0!
И. Муньяин
76'
Замена
У. Лопес
️️️️
Б. Эчебаррия
68'
Желтая карточка
М. Баленсиага
66'
ГОЛ! 2:0!
А. Итурраспе
Пас отдал
И. Гомес
51'
50'
Желтая карточка
И. Лопес
37'
Желтая карточка
Д. Баррал
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
И. Гомес
32'
23'
Желтая карточка
Ж. Симао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Виктор Перес
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-3-1-2
1
Ирайсос
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
18
де Маркос
17
Рико
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
10
Муньяин
11
Гомес
20
Адурис
4-1-3-2
88
Хесус Фернандес
19
Лопес
26
Винтра
4
Наварро
15
Карабелас
20
Перес
17
Ксуметра
23
Симао
6
Камараса
25
Моралес
18
Баррал
7
Эчебаррия
8
Лопес
8
Лопес
7
Эчебаррия
17
Рико
18
Гурпеги
18
Гурпеги
17
Рико
11
Гомес
25
Вигуэра
25
Вигуэра
11
Гомес
Остались в запасе
Атлетик
Леванте
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Диего Мариньо
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Атлетик - Леванте
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Новости команд
Все
Атлетик
Леванте
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+