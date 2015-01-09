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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Депортиво
Леванте - Депортиво: обзор матча 09 января 2015
Леванте
09.01.2015, пятница, 22:45
Испания. Примера, 18 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Депортиво
86'
Замена
Лауре
️️️️
Х. Родригес
80'
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
И. Куэнка
Замена
Ж. Ксуметра
️️️️
А. Иваншиц
80'
Желтая карточка
Д. Наварро
75'
73'
Желтая карточка
Сидней
Желтая карточка
Н. Карабелас
68'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Лопес
68'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Д. Баррал
68'
58'
Замена
О. Риера
️️️️
Точе
43'
Желтая карточка
А. Лопо
Желтая карточка
Д. Баррал
42'
Желтая карточка
В. Касадесус
40'
34'
Желтая карточка
А. Бергантиньос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
9
Точе
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
6
Харис Медуньянин
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
4-3-3
13
Мариньо
15
Карабелас
26
Винтра
2
Лопес
4
Наварро
23
Иваншиц
22
Сиссоко
23
Симао
25
Моралес
18
Баррал
11
Касадесус
3-4-3
31
Фабри
22
Лопо
26
Сидней
16
Луизиньо
24
Хуанфран
28
Домингес
6
Родригес
4
Бергантиньос
7
Куэнка
8
Иван Кавалейру
9
Точе
2
Лопес
14
Гарсия
14
Гарсия
2
Лопес
23
Иваншиц
17
Ксуметра
17
Ксуметра
23
Иваншиц
18
Баррал
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
18
Баррал
6
Родригес
15
Лауре
15
Лауре
6
Родригес
7
Куэнка
6
Медуньянин
6
Медуньянин
7
Куэнка
9
Точе
21
Риера
21
Риера
9
Точе
Остались в запасе
Леванте
Депортиво
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
Главный тренер
Виктор Фернандес
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Виктор Фернандес
Статистика матча Леванте - Депортиво
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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