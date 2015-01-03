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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Леванте
Атлетико - Леванте: обзор матча 03 января 2015
Атлетико
03.01.2015, суббота, 18:00
Испания. Примера, 17 тур
3 : 1
Завершен
Леванте
17'
А. Гризманн
48'
А. Гризманн
82'
Д. Годин
61'
Н. Эль-Жар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Леванте
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Гризманн
83'
ГОЛ! 3:1!
Д. Годин
Пас отдал
Тиагу
82'
Замена
Р. Хименес
️️️️
М. Манджукич
78'
76'
Желтая карточка
М. Сиссоко
Желтая карточка
Р. Гарсия
76'
72'
Замена
Д. Баррал
️️️️
Н. Карабелас
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Туран
65'
61'
ГОЛ! 2:1!
Н. Эль-Жар
Пас отдал
И. Лопес
60'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Р. Мартинс
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
48'
Желтая карточка
М. Манджукич
40'
21'
Желтая карточка
П. Диоп
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Г. Сикейра
17'
10'
Желтая карточка
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ОП
5
Тиагу
ОП
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
12
Хуанфран
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
2
Иван Лопес
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
11
Виктор Касадесус
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-2-2-2
13
Мойя
6
Сикейра
2
Годин
20
Хименес
20
Хуанфран
14
Габи
5
Тиагу
6
Коке
66
Туран
9
Манджукич
7
Гризманн
4-2-2-2
13
Мариньо
2
Лопес
12
Хуанфран
26
Винтра
15
Карабелас
22
Сиссоко
18
Диоп
11
Касадесус
23
Иваншиц
25
Моралес
9
Мартинс
7
Гризманн
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Гризманн
9
Манджукич
9
Хименес
9
Хименес
9
Манджукич
66
Туран
14
Гарсия
14
Гарсия
66
Туран
15
Карабелас
18
Баррал
18
Баррал
15
Карабелас
9
Мартинс
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
9
Мартинс
Остались в запасе
Атлетико
Леванте
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Атлетико - Леванте
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 17:55 (прямая)
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