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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Леванте
Эйбар - Леванте: обзор матча 04 октября 2014
Эйбар
04.10.2014, суббота, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
3 : 3
Завершен
Леванте
47'
П. Лопес (АГ)
70'
Сауль
90+4'
Ф. Пьоваккари
2'
Х. Луис Моралес
43'
В. Камараса
79'
В. Касадесус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Леванте
ГОЛ! 3:3!
Ф. Пьоваккари
Пас отдал
Р. Альбентоса
90'
+4
86'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Д. Баррал
82'
Замена
Ж. Ксуметра
️️️️
Х. Луис Моралес
Замена
Д. Лекич
️️️️
М. Арруабаррена
81'
Желтая карточка
М. Арруабаррена
79'
79'
ГОЛ! 2:3!
В. Касадесус
Пас отдал
Р. Гарсия
72'
Замена
И. Эль-Адуа
️️️️
П. Лопес
ГОЛ! 2:2!
Сауль
Пас отдал
Х. Лара
70'
Желтая карточка
М. Кастельяно
63'
Желтая карточка
Д. Боатенг
52'
47'
Желтая карточка
В. Касадесус
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
П. Лопес
47'
Замена
Ф. Пьоваккари
️️️️
Анхель
46'
Замена
М. Кастельяно
️️️️
Абрахам
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
В. Камараса
2'
ГОЛ! 0:1!
Х. Луис Моралес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
1
Ирурета
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Йон Эррасти
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
11
Сауль
ЦП
9
Анхель
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
26
Лукас Винтра
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
23
Дани Ньето
ЦФ
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-4-2
1
Ирурета
22
Абрахам
6
Альбентоса
16
Навас
2
Боведа
14
Дани Гарсия
23
Хави Лара
11
Сауль
14
Эррасти
10
Арруабаррена
9
Анхель
4-1-1-1-3
13
Мариньо
19
Лопес
2
Лопес
5
Родас
26
Винтра
18
Диоп
6
Камараса
14
Гарсия
25
Моралес
11
Касадесус
18
Баррал
9
Анхель
14
Пьоваккари
14
Пьоваккари
9
Анхель
22
Абрахам
16
Кастельяно
16
Кастельяно
22
Абрахам
10
Арруабаррена
16
Лекич
16
Лекич
10
Арруабаррена
19
Лопес
16
Эль-Адуа
16
Эль-Адуа
19
Лопес
18
Баррал
22
Сиссоко
22
Сиссоко
18
Баррал
25
Моралес
17
Ксуметра
17
Ксуметра
25
Моралес
Остались в запасе
Эйбар
Леванте
23
Дани Ньето
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
88
Хесус Фернандес
ВР
20
Виктор Перес
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
23
Дани Ньето
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
20
Виктор Перес
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Эйбар - Леванте
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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