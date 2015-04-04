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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Леванте
Альмерия - Леванте: обзор матча 04 апреля 2015
Альмерия
04.04.2015, суббота, 21:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 4
Завершен
Леванте
70'
Т. Хемед (П)
17'
Д. Баррал
32'
В. Касадесус
53'
Д. Баррал
75'
Д. Баррал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Леванте
Желтая карточка
Э. Мендес
90'
+3
Желтая карточка
В. Силва
90'
86'
Замена
К. Уче
️️️️
Д. Баррал
Замена
Д. Зонго
️️️️
Тьеви
76'
75'
ГОЛ! 1:4!
Д. Баррал
Пас отдал
В. Касадесус
71'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Луис Моралес
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Т. Хемед
70'
65'
Желтая карточка
Хуанфран
62'
Желтая карточка
А. Гарсия
62'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Х. Мари
Вторая желтая
С. Дюбарбье
58'
53'
ГОЛ! 0:3!
Д. Баррал
Пас отдал
А. Иваншиц
Замена
Э. Мендес
️️️️
Х. Наварро
52'
Желтая карточка
С. Дюбарбье
45'
+1
32'
ГОЛ! 0:2!
В. Касадесус
Пас отдал
Х. Луис Моралес
Желтая карточка
Верса
28'
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Верса
28'
Желтая карточка
М. дос Сантос
18'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Баррал
Пас отдал
А. Иваншиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
23
Хулиан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
12
Верса
ЦП
15
Корона
АП
23
Тьеви
ПВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Альмерия
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
19
Хавьер Эспиноса
ОП
20
Хосе Анхель Хурадо
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
4-2-3-1
23
Хулиан
16
Дюбарбье
15
дос Сантос
5
Трухильо
23
Наварро
12
Азиз
12
Верса
23
Тьеви
15
Корона
11
Силва
10
Хемед
4-1-2-3
13
Мариньо
12
Хуанфран
2
Лопес
26
Винтра
3
Гарсия
6
Хосе Мари
23
Иваншиц
23
Симао
25
Моралес
18
Баррал
11
Касадесус
23
Тьеви
19
Зонго
19
Зонго
23
Тьеви
12
Верса
23
Сориано
23
Сориано
12
Верса
23
Наварро
7
Мендес
7
Мендес
23
Наварро
25
Моралес
14
Гарсия
14
Гарсия
25
Моралес
6
Хосе Мари
22
Сиссоко
22
Сиссоко
6
Хосе Мари
18
Баррал
5
Уче
5
Уче
18
Баррал
Остались в запасе
Альмерия
Леванте
20
Хосе Анхель Хурадо
ЦП
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
20
Хосе Анхель Хурадо
ЦП
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Альмерия - Леванте
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Медитерранео
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