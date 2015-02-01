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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетик
Леванте - Атлетик: обзор матча 01 февраля 2015
Леванте
01.02.2015, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 2
Завершен
Атлетик
49'
А. Адурис
90'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетик
90'
+1
Замена
Х. Этчейта
️️️️
А. Ираола
90'
ГОЛ! 0:2!
А. Адурис
Пас отдал
М. Сусаета
87'
Желтая карточка
А. Адурис
83'
Желтая карточка
М. Сусаета
79'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
И. Муньяин
73'
Желтая карточка
А. Итурраспе
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Д. Баррал
71'
62'
Желтая карточка
О. де Маркос
Желтая карточка
Д. Баррал
62'
Замена
К. Уче
️️️️
А. Иваншиц
57'
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
46'
Замена
М. Сусаета
️️️️
У. Лопес
Замена
П. Диоп
️️️️
Ж. Симао
46'
Желтая карточка
Ж. Симао
23'
5'
Желтая карточка
А. Ираола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Хосе Мари
ОП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
47
Агер Акетче
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
3-4-3
13
Мариньо
12
Хуанфран
26
Винтра
16
Эль-Адуа
23
Симао
23
Иваншиц
6
Камараса
17
Ксуметра
25
Моралес
18
Баррал
11
Касадесус
4-4-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
51
Ираола
14
Ляпорт
18
Баленсиага
8
Лопес
8
Итурраспе
17
Рико
18
Гурпеги
10
Муньяин
20
Адурис
18
Баррал
14
Гарсия
14
Гарсия
18
Баррал
23
Симао
18
Диоп
18
Диоп
23
Симао
23
Иваншиц
5
Уче
5
Уче
23
Иваншиц
10
Муньяин
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
10
Муньяин
51
Ираола
3
Этчейта
3
Этчейта
51
Ираола
8
Лопес
14
Сусаета
14
Сусаета
8
Лопес
Остались в запасе
Леванте
Атлетик
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
47
Агер Акетче
АП
1
Яго Эррерин
ВР
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
47
Агер Акетче
АП
1
Яго Эррерин
ВР
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Леванте - Атлетик
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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