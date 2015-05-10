Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетико
Леванте - Атлетико: обзор матча 10 мая 2015
Леванте
10.05.2015, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико
31'
Д. Баррал
64'
К. Уче
34'
Г. Сикейра
80'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетико
Замена
А. Иваншиц
️️️️
Х. Луис Моралес
90'
+1
Желтая карточка
Д. Баррал
87'
Замена
Р. Мартинс
️️️️
К. Уче
86'
Замена
Х. Мари
️️️️
В. Камараса
85'
80'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
Коке
74'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Габи
73'
Желтая карточка
Ж. Миранда
69'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Тиагу
ГОЛ! 2:1!
К. Уче
Пас отдал
И. Лопес
64'
61'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
М. Манджукич
55'
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
А. Гарсия
38'
34'
ГОЛ! 1:1!
Г. Сикейра
Пас отдал
Тиагу
ГОЛ! 1:0!
Д. Баррал
Пас отдал
И. Лопес
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
12
Хуанфран
(К)
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Иван Лопес
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ОП
6
Виктор Камараса
ОП
5
Калу Уче
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ОП
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
66
Арда Туран
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-4-3
13
Мариньо
12
Хуанфран
26
Винтра
4
Рамис
3
Гарсия
22
Сиссоко
6
Камараса
2
Лопес
25
Моралес
18
Баррал
5
Уче
4-1-3-2
1
Облак
20
Хуанфран
13
Миранда
20
Хименес
6
Сикейра
5
Тиагу
66
Туран
14
Габи
6
Коке
7
Гризманн
9
Манджукич
6
Камараса
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
6
Камараса
25
Моралес
23
Иваншиц
23
Иваншиц
25
Моралес
5
Уче
9
Мартинс
9
Мартинс
5
Уче
5
Тиагу
8
Ньигес
8
Ньигес
5
Тиагу
14
Габи
14
Гарсия
14
Гарсия
14
Габи
9
Манджукич
9
Торрес
9
Торрес
9
Манджукич
Остались в запасе
Леванте
Атлетико
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Леванте - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 13:00 (прямая)
Новости команд
Все
Леванте
Атлетико
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+