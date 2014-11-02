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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Альмерия
Леванте - Альмерия: обзор матча 02 ноября 2014
Леванте
02.11.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Альмерия
26'
Д. Баррал
75'
В. Касадесус
70'
Д. Зонго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Альмерия
Желтая карточка
Н. Карабелас
83'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Р. Гарсия
79'
ГОЛ! 2:1!
В. Касадесус
75'
74'
Желтая карточка
С. Дюбарбье
Замена
М. Сиссоко
️️️️
В. Камараса
73'
70'
ГОЛ! 1:1!
Д. Зонго
Пас отдал
Т. Хемед
Замена
Х. Гавилан
️️️️
А. Иваншиц
66'
65'
Замена
В. Силва
️️️️
Тьеви
65'
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Э. Мендес
Желтая карточка
П. Диоп
61'
57'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Корона
35'
Желтая карточка
Э. Мендес
ГОЛ! 1:0!
Д. Баррал
Пас отдал
П. Диоп
26'
Желтая карточка
Д. Наварро
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Альмерия
23
Рубен
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
18
Томас Парти
ЦП
12
Верса
ЦП
15
Корона
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
20
Виктор Перес
ОП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Альмерия
23
Хулиан
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Мариньо
15
Карабелас
26
Винтра
4
Наварро
12
Хуанфран
18
Диоп
23
Иваншиц
6
Камараса
14
Гарсия
18
Баррал
11
Касадесус
4-4-2
23
Рубен
23
Наварро
15
дос Сантос
5
Трухильо
16
Дюбарбье
7
Мендес
18
Парти
12
Верса
19
Зонго
23
Тьеви
15
Корона
23
Иваншиц
14
Гавилан
14
Гавилан
23
Иваншиц
6
Камараса
22
Сиссоко
22
Сиссоко
6
Камараса
14
Гарсия
25
Моралес
25
Моралес
14
Гарсия
7
Мендес
23
Сориано
23
Сориано
7
Мендес
23
Тьеви
11
Силва
11
Силва
23
Тьеви
15
Корона
10
Хемед
10
Хемед
15
Корона
Остались в запасе
Леванте
Альмерия
88
Хесус Фернандес
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
23
Хулиан
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Леванте - Альмерия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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