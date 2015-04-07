Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Севилья
Леванте - Севилья: обзор матча 07 апреля 2015
Леванте
07.04.2015, вторник, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
73'
К. Уче
10'
К. Гамейро
37'
Х. Антонио Рейес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Севилья
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
90'
+2
Желтая карточка
А. Гарсия
90'
+2
Желтая карточка
В. Касадесус
90'
89'
Желтая карточка
С. Рико
Замена
В. Касадесус
️️️️
М. Сиссоко
81'
79'
Замена
К. Бакка
️️️️
К. Гамейро
ГОЛ! 1:2!
К. Уче
Пас отдал
Р. Гарсия
73'
Замена
Х. Мари
️️️️
Ж. Симао
65'
61'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Антонио Рейес
57'
Замена
Ф. Наварро
️️️️
Б. Тремулинас
Замена
Р. Мартинс
️️️️
Д. Баррал
46'
45'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
43'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
Желтая карточка
Хуанфран
40'
37'
ГОЛ! 0:2!
Х. Антонио Рейес
Пас отдал
К. Гамейро
23'
Желтая карточка
Д. Карришу
19'
Желтая карточка
Б. Тремулинас
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
3-2-1-4
13
Мариньо
12
Хуанфран
26
Винтра
3
Гарсия
22
Сиссоко
23
Симао
14
Гарсия
25
Эль-Жар
25
Моралес
18
Баррал
5
Уче
4-1-3-1-1
15
Серхио Рико
15
Колоджейчак
2
Пареха
90
Фигейраш
14
Тремулинас
20
Крыховяк
10
Иборра
23
Карришу
19
Рейес
7
Витоло
9
Гамейро
23
Симао
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
23
Симао
22
Сиссоко
11
Касадесус
11
Касадесус
22
Сиссоко
18
Баррал
9
Мартинс
9
Мартинс
18
Баррал
14
Тремулинас
3
Наварро
3
Наварро
14
Тремулинас
19
Рейес
22
Видаль
22
Видаль
19
Рейес
9
Гамейро
70
Бакка
70
Бакка
9
Гамейро
Остались в запасе
Леванте
Севилья
88
Хесус Фернандес
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Леванте - Севилья
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Новости команд
Все
Леванте
Севилья
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+