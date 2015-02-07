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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Малага
Леванте - Малага: обзор матча 07 февраля 2015
Леванте
07.02.2015, суббота, 22:00
Испания. Примера, 22 тур
4 : 1
Завершен
Малага
26'
Д. Баррал
37'
Д. Баррал (П)
62'
Д. Баррал (П)
75'
К. Уче
24'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Малага
Желтая карточка
В. Камараса
90'
+1
Замена
Х. Мари
️️️️
Д. Баррал
88'
Замена
В. Касадесус
️️️️
К. Уче
79'
78'
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
С. Кастильехо
ГОЛ! 4:1!
К. Уче
Пас отдал
А. Гарсия
75'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Ж. Ксуметра
70'
65'
Замена
Р. Орта
️️️️
Ресио
62'
Желтая карточка
С. Санчес
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Баррал
62'
55'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Х. Гуэрра
Желтая карточка
И. Рамис
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Баррал
37'
ГОЛ! 1:1!
Д. Баррал
Пас отдал
Х. Луис Моралес
26'
24'
ГОЛ! 0:1!
Хуанми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
5
Калу Уче
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
23
Джейсон
ПВ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
10
Хуанпи
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
4-3-3
13
Мариньо
3
Гарсия
4
Рамис
2
Лопес
4
Наварро
6
Камараса
23
Симао
17
Ксуметра
25
Моралес
18
Баррал
5
Уче
4-3-1-2
13
Камени
3
Велигтон
16
Росалес
20
Санчес
15
Бока
36
Ресио
4
Камачо
14
Саму
70
Кастильехо
24
Гуэрра
7
Хуанми
17
Ксуметра
14
Гарсия
14
Гарсия
17
Ксуметра
18
Баррал
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
18
Баррал
5
Уче
11
Касадесус
11
Касадесус
5
Уче
36
Ресио
21
Орта
21
Орта
36
Ресио
70
Кастильехо
12
Тиссоне
12
Тиссоне
70
Кастильехо
24
Гуэрра
39
Амрабат
39
Амрабат
24
Гуэрра
Остались в запасе
Леванте
Малага
23
Джейсон
ПВ
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
Главный тренер
Лукас Алькарас
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Леванте - Малага
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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