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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Леванте
Севилья - Леванте: обзор матча 09 ноября 2014
Севилья
09.11.2014, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
31'
Витоло
80'
В. Касадесус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Леванте
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Ксуметра
89'
Желтая карточка
М. Сиссоко
Желтая карточка
Э. Банега
87'
84'
Желтая карточка
Д. Мариньо
Замена
Ф. Наварро
️️️️
Б. Тремулинас
82'
80'
ГОЛ! 1:1!
В. Касадесус
Пас отдал
Н. Эль-Жар
79'
Замена
Ж. Ксуметра
️️️️
Р. Гарсия
Замена
К. Гамейро
️️️️
Д. Суарес
77'
67'
Замена
И. Лопес
️️️️
Хуанфран
Замена
А. Видаль
️️️️
Ж. Деулофеу
66'
62'
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
Д. Суарес
54'
53'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Д. Баррал
ГОЛ! 1:0!
Витоло
Пас отдал
Ж. Деулофеу
31'
12'
Желтая карточка
А. Иваншиц
8'
Желтая карточка
Д. Баррал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
3-1-2-2-2
34
Бету
14
Тремулинас
14
Аррибас
23
Коке
20
Крыховяк
11
Банега
23
Карришу
7
Витоло
4
Суарес
10
Деулофеу
70
Бакка
4-1-2-1-2
13
Мариньо
15
Карабелас
26
Винтра
4
Наварро
12
Хуанфран
18
Диоп
23
Иваншиц
22
Сиссоко
14
Гарсия
11
Касадесус
18
Баррал
14
Тремулинас
3
Наварро
3
Наварро
14
Тремулинас
10
Деулофеу
22
Видаль
22
Видаль
10
Деулофеу
4
Суарес
9
Гамейро
9
Гамейро
4
Суарес
12
Хуанфран
2
Лопес
2
Лопес
12
Хуанфран
14
Гарсия
17
Ксуметра
17
Ксуметра
14
Гарсия
18
Баррал
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
18
Баррал
Остались в запасе
Севилья
Леванте
15
Серхио Рико
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
88
Хесус Фернандес
ВР
23
Жуниор Симао
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
23
Жуниор Симао
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Севилья - Леванте
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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