|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зброевка
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|Был в запасе
|Зброевка (Брно)
|2:1
|Баник (Острава)
|11.02.2023
|1' -90'
|Славия (Прага)
|2:0
|Зброевка (Брно)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Зброевка (Брно)
|1:3
|Виктория (Пльзень)
|29.01.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:0
|Зброевка (Брно)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Зброевка (Брно)
|2:3
|Сигма (Оломоуц)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|4:0
|Зброевка (Брно)
|05.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|3:2
|Зброевка (Брно)
|30.10.2022
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|3:0
|Слован (Либерец)
|22.10.2022
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|1:3
|Зброевка (Брно)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|2:1
|Зброевка (Брно)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Зброевка (Брно)
|0:4
|Спарта (Прага)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:1
|Зброевка (Брно)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Зброевка (Брно)
|2:2
|Теплице (Теплице)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|2:3
|Зброевка (Брно)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Зброевка (Брно)
|1:2
|Богемианс 1905 (Прага)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Баник (Острава)
|1:2
|Зброевка (Брно)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Зброевка (Брно)
|0:4
|Славия (Прага)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Зброевка (Брно)
|3:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Сигма (Оломоуц)
|0:2
|Зброевка (Брно)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Зброевка (Брно)
|2:2
|Словацко (Угерске-Градиште)