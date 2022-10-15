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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Зброевка
Градец-Кралове - Зброевка: обзор матча 15 октября 2022
Градец-Кралове
15.10.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Зброевка
42'
Я. Рада (П)
88'
Д. Васулин
29'
Я. Ржезничек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Зброевка
Замена
P. Dvorak
️️️️
Д. Васулин
90'
+5
90'
Замена
Я. Гладик
️️️️
R. Matejov
90'
Замена
В. Муса Алли
️️️️
Д. Гранечны
ГОЛ! 2:1!
Д. Васулин
Пас отдал
Я. Кучера
88'
Замена
M. Koubek
️️️️
Ф. Кубала
87'
76'
Замена
A. Fousek
️️️️
Š. Falta
63'
Замена
O. Pachlopnik
️️️️
М. Шевчик
Замена
O. Ševčík
️️️️
М. Лейбл
46'
Желтая карточка
М. Лейбл
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Рада
42'
29'
ГОЛ! 0:1!
Я. Ржезничек
Пас отдал
М. Шевчик
Желтая карточка
П. Кодеш
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
5
Филип Чихак
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Зброевка
0
J. Texl
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
15
L. Endl
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
23
Михал Шевчик
ЦФ
15
Якуб Шурал
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЦП
28
David Dolezal
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Зброевка
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
19
Вале Муса Алли
ЦП
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
14
Ян Гладик
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
3-5-1-2
5
Чихак
39
Клима
28
Лейбл
28
Кубала
2
Гаразим
16
Кодеш
23
Рада
28
Кучера
29
Габриэль
91
15
Васулин
3-2-1-5
16
18
Гранечны
20
0
15
10
Соучек
15
12
15
Шурал
23
Шевчик
37
Ржезничек
28
Лейбл
19
19
28
Лейбл
15
Васулин
0
0
15
Васулин
28
Кубала
15
15
28
Кубала
18
Гранечны
19
Алли
19
Алли
18
Гранечны
23
Шевчик
0
0
23
Шевчик
20
30
30
20
16
14
Гладик
14
Гладик
16
Остались в запасе
Градец-Кралове
Зброевка
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЦП
28
David Dolezal
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЦП
28
David Dolezal
ЦФ
Остались в запасе
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Градец-Кралове - Зброевка
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
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