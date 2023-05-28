Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Фастав
Зброевка - Фастав: обзор матча 28 мая 2023
Зброевка
28.05.2023, воскресенье, 18:00
Чехия. Фортуна Лига, группа C, 5 тур
0 : 0
Завершен
Фастав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зброевка - Фастав
90'
Замена
N. Kovinić
️️️️
F. Balaj
90'
Замена
L. Bartosak
️️️️
R. Reiter
Замена
J. Divisek
️️️️
Ф. Соучек
87'
78'
Замена
Я. Сильны
️️️️
А. Фантис
68'
Замена
В. Чантуришвили
️️️️
В. Вукадинович
Замена
М. Шевчик
️️️️
A. Fousek
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
19
Вале Муса Алли
ПВ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
19
Том Слончик
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
18
Денис Гранечны
ЛЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
21
Filip Blecha
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
71
Jakub Šiman
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
Фастав
9
Michal Jerabek
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
1
Matej Rakovan
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
3-1-2-5
9
20
0
10
Соучек
14
Гладик
19
Алли
12
15
4
30
37
Ржезничек
1-1-4-5
2
6
Дидиба
7
8
68
Янецки
19
Слончик
77
Вукадинович
17
28
15
Фантис
45
10
Соучек
0
0
10
Соучек
30
23
Шевчик
23
Шевчик
30
7
31
31
7
77
Вукадинович
7
Чантуришвили
7
Чантуришвили
77
Вукадинович
15
Фантис
21
Сильны
21
Сильны
15
Фантис
45
72
72
45
Остались в запасе
Зброевка
Фастав
30
Властимил Хрубы
ВР
18
Денис Гранечны
ЛЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
1
Matej Rakovan
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
18
Денис Гранечны
ЛЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
Остались в запасе
9
Michal Jerabek
ЦЗ
1
Matej Rakovan
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Зброевка - Фастав
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Новости команд
Все
Зброевка
Фастав
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+