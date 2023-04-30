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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Зброевка
Словацко - Зброевка: обзор матча 30 апреля 2023
Словацко
30.04.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Зброевка
24'
П. Рейнберк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Зброевка
85'
Красная карточка
Ф. Соучек
85'
Замена
F. Blecha
️️️️
Š. Falta
Замена
М. Травник
️️️️
П. Рейнберк
76'
74'
Замена
Я. Гладик
️️️️
M. Hrabina
74'
Замена
J. Necas
️️️️
Д. Гранечны
Замена
Ф. Вехета
️️️️
О. Михалик
72'
Замена
Д. Хользер
️️️️
М. Петржела
72'
Замена
П. Юрошка
️️️️
О. Шашинка
64'
Желтая карточка
П. Рейнберк
60'
26'
Желтая карточка
M. Hrabina
ГОЛ! 1:0!
П. Рейнберк
Пас отдал
М. Кадлец
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Зброевка
18
Денис Гранечны
ЛЗ
0
J. Texl
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
19
Вале Муса Алли
ПВ
4
Jan Hlavica
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
30
A. Fousek
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
4-4-2
1
Нгуйен
3
Кадлец
91
Калабишка
6
Хофманн
23
Рейнберк
20
Хавлик
11
Петржела
99
Синявский
28
Даничек
17
Михалик
27
Шашинка
3-2-1-2-3
20
13
Тижани
9
0
18
Гранечны
10
Соучек
19
Алли
23
Шевчик
37
Ржезничек
12
4
11
Петржела
95
Хользер
95
Хользер
11
Петржела
23
Рейнберк
10
Травник
10
Травник
23
Рейнберк
27
Шашинка
77
Юрошка
77
Юрошка
27
Шашинка
17
Михалик
27
Вехета
27
Вехета
17
Михалик
20
21
21
20
9
14
Гладик
14
Гладик
9
18
Гранечны
0
0
18
Гранечны
Остались в запасе
Словацко
Зброевка
30
Томаш Фристак
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
30
Властимил Хрубы
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
30
A. Fousek
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
30
A. Fousek
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Словацко - Зброевка
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
Новости команд
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Словацко
Зброевка
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
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