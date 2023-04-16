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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Пардубице
Зброевка - Пардубице: обзор матча 16 апреля 2023
Зброевка
16.04.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Пардубице
47'
Я. Ржезничек
76'
Я. Ржезничек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зброевка - Пардубице
Замена
F. Blecha
️️️️
Š. Falta
90'
+4
88'
Замена
V. Sychra
️️️️
Д. Костка
ГОЛ! 2:0!
Я. Ржезничек
Пас отдал
Š. Falta
76'
75'
Желтая карточка
B. Pikul
ГОЛ! 1:0!
Я. Ржезничек
Пас отдал
Я. Гладик
47'
Замена
Я. Гладик
️️️️
J. Necas
46'
Замена
М. Шевчик
️️️️
A. Fousek
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
18
Денис Гранечны
ЛЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
19
Вале Муса Алли
ПВ
12
Martin Berkovec
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
Пардубице
1
Флориан Ницэ
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
6
Marek Icha
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
9
P. Cerny
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
14
Ян Гладик
ПВ
71
Jakub Šiman
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
Пардубице
20
Матей Хелешич
ЛЗ
6
Tomas Koukola
ЦЗ
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
4-1-5
18
Гранечны
15
20
13
Тижани
19
Алли
37
Ржезничек
4
18
30
0
3-4-3
1
Ницэ
27
Влчек
2
Гранац
4
Члумецки
6
19
Хлаваты
39
Яношек
7
Вацек
15
31
Костка
9
20
21
21
20
30
23
Шевчик
23
Шевчик
30
0
14
Гладик
14
Гладик
0
31
Костка
28
28
31
Костка
Остались в запасе
Зброевка
Пардубице
30
Властимил Хрубы
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
20
Матей Хелешич
ЛЗ
6
Tomas Koukola
ЦЗ
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
Остались в запасе
20
Матей Хелешич
ЛЗ
6
Tomas Koukola
ЦЗ
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Зброевка - Пардубице
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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Зброевка
Пардубице
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2018.05.19 20:44
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ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
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