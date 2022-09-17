Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Теплице
Зброевка - Теплице: обзор матча 17 сентября 2022
Зброевка
17.09.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Теплице
19'
В. Муса Алли
37'
М. Шевчик
8'
Р. Юкл
45+3'
T. Kucera
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зброевка - Теплице
90'
+4
Замена
L. Kodad
️️️️
Я. Шейбал
90'
+4
Замена
Л. Маречек
️️️️
А. Гнинг
87'
Замена
S. Drame
️️️️
Д. Трубац
77'
Замена
Д. Фила
️️️️
Ф. Жак
Замена
A. Fousek
️️️️
Я. Гладик
75'
Замена
F. Blecha
️️️️
J. Texl
75'
57'
Желтая карточка
A. Hycka
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
T. Kucera
ГОЛ! 2:1!
М. Шевчик
Пас отдал
В. Муса Алли
37'
24'
Желтая карточка
T. Kucera
ГОЛ! 1:1!
В. Муса Алли
Пас отдал
М. Шевчик
19'
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Юкл
Пас отдал
Я. Шейбал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
19
Вале Муса Алли
ЦП
14
Ян Гладик
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
15
Якуб Шурал
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
23
Михал Шевчик
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
17
T. Vondrasek
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
7
Филип Жак
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
12
Абдалла Гнинг
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Зброевка
15
Jan Sterba
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
Теплице
44
S. Drame
ЦЗ
8
Якуб Кристан
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
3-2-5
9
16
0
10
Соучек
19
Алли
15
Шурал
37
Ржезничек
23
Шевчик
15
12
4-5-1
72
22
11
Хибс
0
17
7
Жак
2
Шейбал
27
Трубац
12
Гнинг
0
19
Юкл
0
21
21
0
14
Гладик
30
30
14
Гладик
27
Трубац
44
44
27
Трубац
12
Гнинг
23
Маречек
23
Маречек
12
Гнинг
2
Шейбал
3
3
2
Шейбал
7
Жак
11
Фила
11
Фила
7
Жак
Остались в запасе
Зброевка
Теплице
15
Jan Sterba
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
0
J. Necas
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
8
Якуб Кристан
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
15
Jan Sterba
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
0
J. Necas
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
Остались в запасе
8
Якуб Кристан
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Зброевка - Теплице
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
На Стинадлех
Новости команд
Все
Зброевка
Теплице
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+