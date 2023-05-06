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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Зброевка
Баник - Зброевка: обзор матча 06 мая 2023
Баник
06.05.2023, суббота, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, группа C, 1 тур
4 : 0
Завершен
Зброевка
11'
Каду
37'
С. Плавсич
62'
Я. Юрошка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Зброевка
86'
Замена
A. Fousek
️️️️
Я. Ржезничек
Замена
Я. Свозил
️️️️
С. Плавсич
83'
74'
Желтая карточка
М. Тижани
Замена
Д. Бухта
️️️️
И. Клима
71'
ГОЛ! 3:0!
Я. Юрошка
Пас отдал
С. Плавсич
62'
59'
Желтая карточка
Д. Гранечны
46'
Замена
Я. Гладик
️️️️
R. Matejov
46'
Замена
J. Sterba
️️️️
F. Blecha
46'
Замена
J. Divisek
️️️️
J. Necas
39'
Замена
Д. Гранечны
️️️️
В. Муса Алли
ГОЛ! 2:0!
С. Плавсич
Пас отдал
Ф. Калоц
37'
ГОЛ! 1:0!
Каду
Пас отдал
Я. Юрошка
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
20
Каду
ПВ
33
Энео Битри
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Зброевка
16
R. Matejov
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
19
Вале Муса Алли
ПВ
0
J. Necas
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
Баник
24
Martin Hruby
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
18
Денис Гранечны
ЛЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
15
L. Endl
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
2-4-1-4
25
27
Лишка
32
Юрошка
22
95
Плавсич
26
Калоц
20
Каду
33
Битри
23
Клима
26
Тижани
1
Летачек
3-1-2-5
16
0
13
Тижани
21
19
Алли
23
Шевчик
0
4
18
37
Ржезничек
12
95
Плавсич
23
Свозил
23
Свозил
95
Плавсич
23
Клима
19
Бухта
19
Бухта
23
Клима
19
Алли
18
Гранечны
18
Гранечны
19
Алли
21
15
15
21
0
0
0
0
16
14
Гладик
14
Гладик
16
37
Ржезничек
30
30
37
Ржезничек
Остались в запасе
Баник
Зброевка
24
Martin Hruby
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
30
Властимил Хрубы
ВР
15
L. Endl
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
Остались в запасе
24
Martin Hruby
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
15
L. Endl
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Баник - Зброевка
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
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