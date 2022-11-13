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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Сигма
Зброевка - Сигма: обзор матча 13 ноября 2022
Зброевка
13.11.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Сигма
34'
Я. Ржезничек
66'
O. Pachlopnik
8'
О. Змозла
45'
Р. Брейте
78'
J. Navratil
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зброевка - Сигма
87'
Замена
Я. Покорны
️️️️
J. Navratil
Замена
Я. Гладик
️️️️
J. Prichystal
83'
Замена
Š. Falta
️️️️
Д. Гранечны
82'
78'
ГОЛ! 2:3!
J. Navratil
Пас отдал
Ф. Зорван
74'
Замена
️️️️
P. Zifcak
74'
Замена
Ф. Зорван
️️️️
А. Русек
ГОЛ! 2:2!
O. Pachlopnik
66'
Желтая карточка
В. Муса Алли
55'
Замена
O. Pachlopnik
️️️️
Ф. Соучек
46'
45'
ГОЛ! 1:2!
Р. Брейте
Пас отдал
А. Русек
42'
Желтая карточка
Р. Брейте
ГОЛ! 1:1!
Я. Ржезничек
Пас отдал
Д. Гранечны
34'
29'
Желтая карточка
Ю. Хватал
Желтая карточка
Ф. Соучек
27'
8'
ГОЛ! 0:1!
О. Змозла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
19
Вале Муса Алли
ЦП
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
23
Михал Шевчик
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
30
J. Navratil
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
20
Šimon Falta
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
14
Ян Гладик
ЦФ
Сигма
38
Якуб Покорны
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
4-2-5
9
18
Гранечны
0
15
10
Соучек
19
Алли
12
44
23
Шевчик
15
37
Ржезничек
3-3-4
7
Брейте
30
Хватал
21
Змозла
32
30
8
13
Хытил
11
9
Русек
19
Враштил
1
18
Гранечны
20
20
18
Гранечны
10
Соучек
0
0
10
Соучек
44
14
Гладик
14
Гладик
44
30
38
Покорны
38
Покорны
30
9
Русек
8
Зорван
8
Зорван
9
Русек
Остались в запасе
Зброевка
Сигма
30
Властимил Хрубы
ВР
0
J. Divisek
ЦП
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
77
Ян Водганел
ЛП
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
0
J. Divisek
ЦП
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
Остались в запасе
77
Ян Водганел
ЛП
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Зброевка - Сигма
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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