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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Зброевка
Богемианс 1905 - Зброевка: обзор матча 25 февраля 2023
Богемианс 1905
25.02.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Зброевка
50'
Э. Прекоп
70'
Я. Ржезничек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Зброевка
90'
+4
Замена
O. Pachlopnik
️️️️
В. Муса Алли
Замена
Я. Матушек
️️️️
В. Дрчал
84'
Желтая карточка
А. Кадлец
77'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
М. Гала
72'
Замена
M. Novy
️️️️
М. Беран
72'
70'
ГОЛ! 1:1!
Я. Ржезничек
Пас отдал
J. Texl
62'
Замена
J. Divisek
️️️️
F. Blecha
62'
Замена
Š. Falta
️️️️
Д. Гранечны
62'
Замена
J. Necas
️️️️
Я. Гладик
53'
Желтая карточка
Д. Гранечны
ГОЛ! 1:0!
Э. Прекоп
Пас отдал
D. Kostl
50'
Замена
Э. Прекоп
️️️️
Д. Пушкач
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
23
Мартин Йедличка
ВР
29
L. Hulka
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
7
Михал Беран
АП
27
Адам Кадлец
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
30
Давид Пушкач
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Зброевка
18
Денис Гранечны
ЛЗ
15
Якуб Шурал
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
14
Ян Гладик
ПВ
19
Вале Муса Алли
ПВ
12
Martin Berkovec
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
2-3-1-4
23
Йедличка
29
17
Гала
16
8
Янош
47
Чермак
7
Беран
27
Кадлец
30
Пушкач
17
Дрчал
22
4-1-3-3
15
Шурал
13
Тижани
0
18
Гранечны
21
19
Алли
23
Шевчик
14
Гладик
18
37
Ржезничек
12
7
Беран
32
32
7
Беран
17
Гала
19
Коваржик
19
Коваржик
17
Гала
17
Дрчал
10
Матушек
10
Матушек
17
Дрчал
30
Пушкач
11
Прекоп
11
Прекоп
30
Пушкач
18
Гранечны
20
20
18
Гранечны
21
0
0
21
19
Алли
0
0
19
Алли
14
Гладик
0
0
14
Гладик
Остались в запасе
Богемианс 1905
Зброевка
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
30
Властимил Хрубы
ВР
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
4
Jan Hlavica
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
4
Jan Hlavica
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Богемианс 1905 - Зброевка
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
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