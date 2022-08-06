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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Зброевка
Сигма - Зброевка: обзор матча 06 августа 2022
Сигма
06.08.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Зброевка
19'
Я. Ржезничек
70'
М. Шевчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Зброевка
89'
Замена
A. Fousek
️️️️
М. Шевчик
79'
Замена
Я. Гладик
️️️️
Я. Ржезничек
Замена
V. Benes
️️️️
Ф. Зорван
73'
70'
ГОЛ! 0:2!
М. Шевчик
Пас отдал
В. Муса Алли
Замена
P. Zifcak
️️️️
J. Navratil
69'
62'
Желтая карточка
Д. Гранечны
60'
Замена
В. Муса Алли
️️️️
J. Prichystal
52'
Желтая карточка
Я. Шурал
Замена
Я. Водганел
️️️️
J. Sedlak
46'
41'
Желтая карточка
J. Prichystal
35'
Желтая карточка
J. Texl
19'
ГОЛ! 0:1!
Я. Ржезничек
Пас отдал
М. Шевчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
30
J. Navratil
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
19
Лукаш Враштил
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Зброевка
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
12
Martin Berkovec
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
23
Михал Шевчик
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
15
Якуб Шурал
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
Сигма
0
L. Gressak
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
22
Флоран Пулоло
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
Зброевка
16
R. Matejov
ЦЗ
19
Вале Муса Алли
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
14
Ян Гладик
ЦФ
3-3-4
7
Брейте
21
Емелка
21
Змозла
30
Хватал
30
8
Зорван
13
Хытил
19
Враштил
44
Мачик
9
Русек
16
4-1-5
20
18
Гранечны
0
9
10
Соучек
37
Ржезничек
15
15
Шурал
44
23
Шевчик
8
Зорван
32
32
8
Зорван
16
77
Водганел
77
Водганел
16
30
11
11
30
44
19
Алли
19
Алли
44
23
Шевчик
30
30
23
Шевчик
37
Ржезничек
14
Гладик
14
Гладик
37
Ржезничек
Остались в запасе
Сигма
Зброевка
0
L. Gressak
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
16
R. Matejov
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
Остались в запасе
0
L. Gressak
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
Остались в запасе
16
R. Matejov
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Сигма - Зброевка
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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