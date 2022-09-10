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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Зброевка
Фастав - Зброевка: обзор матча 10 сентября 2022
Фастав
10.09.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Зброевка
68'
Я. Янецки
82'
Y. Drame
19'
Я. Ржезничек
50'
Я. Ржезничек (П)
59'
М. Шевчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Зброевка
Желтая карточка
Я. Сильны
90'
+6
90'
+5
Замена
R. Matejov
️️️️
Я. Гладик
88'
Замена
A. Fousek
️️️️
Я. Ржезничек
Замена
N. Kovinić
️️️️
R. Reiter
86'
84'
Желтая карточка
M. Berkovec
ГОЛ! 2:3!
Y. Drame
Пас отдал
Я. Сильны
82'
Замена
A. Hloušek
️️️️
Я. Янецки
78'
75'
Замена
J. Texl
️️️️
Š. Falta
75'
Замена
J. Prichystal
️️️️
В. Муса Алли
ГОЛ! 1:3!
Я. Янецки
Пас отдал
Y. Drame
68'
66'
Желтая карточка
Ф. Соучек
64'
Желтая карточка
Д. Гранечны
Замена
Я. Сильны
️️️️
В. Вукадинович
62'
Замена
Y. Drame
️️️️
M. Fillo
62'
59'
ГОЛ! 0:3!
М. Шевчик
Пас отдал
Я. Гладик
Желтая карточка
Д. Дидиба
50'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Я. Ржезничек
27'
Желтая карточка
Я. Ржезничек
19'
ГОЛ! 0:1!
Я. Ржезничек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
44
Ламин Джаво
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
6
Джосс Дидиба
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Зброевка
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
19
Вале Муса Алли
ЦП
12
Martin Berkovec
ЦФ
15
Якуб Шурал
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
23
Михал Шевчик
ЦФ
14
Ян Гладик
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Фастав
44
Jan Siska
ВР
2
Dominik Simersky
ЦЗ
3
Adam Hloušek
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
Зброевка
0
J. Texl
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
1-5-5
26
Прохазка
8
68
Янецки
7
Чантуришвили
7
0
1
77
Вукадинович
6
Дидиба
28
44
Джаво
3-2-5
9
18
Гранечны
20
10
Соучек
19
Алли
15
Шурал
37
Ржезничек
14
Гладик
23
Шевчик
15
68
Янецки
3
3
68
Янецки
7
72
72
7
0
27
27
0
77
Вукадинович
21
Сильны
21
Сильны
77
Вукадинович
20
0
0
20
14
Гладик
16
16
14
Гладик
37
Ржезничек
30
30
37
Ржезничек
19
Алли
44
44
19
Алли
Остались в запасе
Фастав
Зброевка
44
Jan Siska
ВР
2
Dominik Simersky
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
Главный тренер
Богумил Паник
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
2
Dominik Simersky
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
Остались в запасе
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Фастав - Зброевка
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
Все
Фастав
Зброевка
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
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