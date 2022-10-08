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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Спарта
Зброевка - Спарта: обзор матча 08 октября 2022
Зброевка
08.10.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
0 : 4
Завершен
Спарта
33'
Л. Крейчи (П)
45+3'
Я. Кухта
82'
Л. Крейчи
90+10'
Я. Кухта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зброевка - Спарта
90'
+10
ГОЛ! 0:4!
Я. Кухта
Пас отдал
М. Минчев
87'
Замена
А. Карабец
️️️️
Л. Садилек
82'
ГОЛ! 0:3!
Л. Крейчи
Пас отдал
К. Хойер
78'
Желтая карточка
М. Витик
75'
Желтая карточка
Я. Мейдр
Желтая карточка
В. Муса Алли
73'
Замена
J. Necas
️️️️
A. Fousek
71'
71'
Замена
М. Минчев
️️️️
К. Данек
71'
Замена
Я. Зелены
️️️️
А. Серенсен
68'
Желтая карточка
К. Данек
Желтая карточка
Я. Ржезничек
65'
Замена
Š. Falta
️️️️
Я. Гладик
61'
61'
Замена
Я. Мейдр
️️️️
Я. Янкто
Замена
O. Pachlopnik
️️️️
М. Шевчик
46'
Замена
M. Hrabina
️️️️
Д. Гранечны
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
Я. Кухта
Пас отдал
К. Хойер
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Крейчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
18
Денис Гранечны
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
19
Вале Муса Алли
ЦП
30
A. Fousek
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
15
Якуб Шурал
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
14
Ян Гладик
ЦФ
23
Михал Шевчик
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
37
Ладислав Крейчи
ОП
18
Лукаш Садилек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Зброевка
15
Jan Sterba
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
19
Ян Мейдр
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Адам Карабец
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
3-1-5
18
Гранечны
16
0
19
Алли
15
37
Ржезничек
23
Шевчик
14
Гладик
15
Шурал
4-1-4-1
32
Коварж
28
Виснер
3
Витик
4
Серенсен
5
Хойер
37
Крейчи
18
Садилек
8
Павелка
9
Данек
21
Янкто
7
Кухта
18
Гранечны
9
9
18
Гранечны
14
Гладик
20
20
14
Гладик
30
0
0
30
23
Шевчик
0
0
23
Шевчик
21
Янкто
19
Мейдр
19
Мейдр
21
Янкто
4
Серенсен
30
Зелены
30
Зелены
4
Серенсен
18
Садилек
9
Карабец
9
Карабец
18
Садилек
9
Данек
17
Минчев
17
Минчев
9
Данек
Остались в запасе
Зброевка
Спарта
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
61
Михал Сачек
ПЗ
30
Доминик Холек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
Остались в запасе
61
Михал Сачек
ПЗ
30
Доминик Холек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Зброевка - Спарта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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