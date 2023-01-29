Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Зброевка
Млада Болеслав - Зброевка: обзор матча 29 января 2023
Млада Болеслав
29.01.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Зброевка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Зброевка
Желтая карточка
В. Кубишта
90'
+2
89'
Замена
Š. Falta
️️️️
М. Шевчик
Замена
V. Stransky
️️️️
Д. Маречек
85'
Желтая карточка
Д. Маречек
82'
76'
Замена
O. Pachlopnik
️️️️
В. Муса Алли
76'
Замена
J. Necas
️️️️
F. Blecha
57'
Желтая карточка
M. Hrabina
Замена
М. Шкода
️️️️
М. Матейовски
46'
Замена
P. Zitny
️️️️
С. Данчак
45'
7'
Замена
Я. Гладик
️️️️
A. Fousek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
11
Самуэль Данчак
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
Зброевка
15
Якуб Шурал
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
21
Filip Blecha
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
19
Вале Муса Алли
ПВ
12
Martin Berkovec
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
Млада Болеслав
28
D. Simek
ЦЗ
29
P. Zitny
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
18
Денис Гранечны
ЛЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
14
Ян Гладик
ПВ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
4-5-1
33
2
Сухомель
17
Сухи
27
Кубишта
13
37
Маречек
8
Матейовски
9
18
Ладра
11
Данчак
22
Фулнек
3-2-2-4
15
Шурал
9
0
0
21
19
Алли
23
Шевчик
4
30
37
Ржезничек
12
11
Данчак
29
29
11
Данчак
37
Маречек
12
12
37
Маречек
8
Матейовски
7
Шкода
7
Шкода
8
Матейовски
23
Шевчик
20
20
23
Шевчик
30
14
Гладик
14
Гладик
30
19
Алли
0
0
19
Алли
21
0
0
21
Остались в запасе
Млада Болеслав
Зброевка
28
D. Simek
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
30
Властимил Хрубы
ВР
18
Денис Гранечны
ЛЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
Остались в запасе
28
D. Simek
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
18
Денис Гранечны
ЛЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Млада Болеслав - Зброевка
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
Новости команд
Все
Млада Болеслав
Зброевка
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+